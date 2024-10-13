Камеры с искусственным интеллектом будут следить за водителями фур — Finance.ua

Камеры с искусственным интеллектом будут следить за водителями фур
Британская компания по производству инновационных систем помощи перевозчикам Microlise Group предложила транспортным компаниям бесплатно взять на двухмесячный тест в кабину грузовиков камеры с искусственным интеллектом.
Об этом пишет 40ton.net со ссылкой на MicroLise.
Вообще, камеры в салоне не очень положительно воспринимаются водителями, поскольку они фиксируют их действия. Однако владельцам транспортных компаний это безразлично.
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Microlise показало новое поколение камер с использованием искусственного интеллекта. Такой гаджет в салоне не только наблюдает за водителем, но и распознает и анализирует определенные поведенческие действия.
Как это будет работать
В первую очередь внимание обращается на держание телефона, употребление на ходу пищи, напитков или курение сигарет.
Вот здесь и наступает главное: если водитель тратит слишком много времени на любое из этих действий, система классифицирует это как «деконцентрацию на вождении».
Она собирает такие случаи, анализирует и дальше без всякого внешнего вмешательства отправляет предупредительное сообщение транспортной компании. Для подтверждения этого к уведомлению прикрепляется фрагмент записи.
Отключить такую камеру водитель не может. Камера действует автономно от всех его действий. Разработчики объясняют, что искусственный интеллект сосредоточен на распознавании полных действий, а не только отдельных жестов.
Благодаря этому ошибочность сообщений системы сводится к минимуму. Однако записи, не связанные с какими-либо предупреждениями, следует удалять на постоянной основе. Также было оговорено, что камеры не записывают звуки, поскольку это противоречило бы британским правилам.
Microlise утверждает, что это новшество может обеспечить до 70% меньше инцидентов и 90% снижение скорости, поскольку владельцы транспортных компаний держат в поле зрения все свои автомобили.
Теперь в удаленном режиме можно следить за скоростью, направлением, ускорением, торможением
и т. д. Это дает четкую картину работы водителей с оценками стиля вождения и анализом отчетов.
Кроме того, это еще и защита водителей при полной видимости их автомобиля с помощью комплекса камер ClearVision, датчиков приближения и кнопок паники, благодаря чему можно получить видеозапись для быстрого разрешения претензий ответственности в случае каких-либо инцидентов.
Как правило, для этого достаточно констатации скорости и записи данных о событиях, которые помогут составить четкое представление о действиях водителя за 30 секунд до и после инцидента, сравнить скорость с установленным законом пределом их местонахождение
и т. д.
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