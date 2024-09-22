Камеры фиксации скорости: где украинцы получают больше всего штрафов за превышение — Finance.ua

Камеры фиксации скорости: где украинцы получают больше всего штрафов за превышение Сегодня 10:22 — Технологии&Авто

Камеры фиксации скорости: где украинцы получают больше всего штрафов за превышение

Камеры наблюдения зафиксировали самое большое количество нарушителей скоростного режима на трассе «Киев-Чоп» в Житомирской области. На отрезке между Ровно и Житомиром были выписаны штрафы на сумму 18 миллионов гривен.

Об этом пишет «Телеграф» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Где чаще всего нарушают скоростной режим

С 1 января по 31 августа 2024 года наибольшее количество нарушений зафиксировала камера на трассе M-06 «Киев — Чоп» на Житомирщине.

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Здесь выписали 68 855 штрафов на сумму 18 839 888 грн.

Дедовичи в направлении Киева (км 247+134). Здесь действует ограничение 70 км/ч. Камера установлена ​​на отрезке дороги между Ровно и Житомиром, а именно в селев направлении Киева (км 247+134). Здесь действует ограничение 70 км/ч.

GPS координаты: 50.607 833, 27.365 667

На втором месте камера на трассе M-30 «Стрый — Умань — Днепр — Изварино» в Ксаверовке на камера на трассе M-30 «Стрый — Умань — Днепр — Изварино» в Ксаверовке на участке пути из Винницы в Хмельницкий. Здесь установлено ограничение скорости 50 км/ч.

Она принесла бюджету 65 228 штрафов на сумму 16 миллионов 412 тысяч 980 грн.

GPS координаты: 49.258 878 911, 28.298 919 312.

На третьем месте — трасса из Львова. Камера установлена ​​на участке М-09 Тернополь — Рава-Русская, км 66+283 (Львовская обл.). Здесь выписали 67 222 административных постановления на сумму 14 миллионов 581 тысячу 560 грн.

Красное Львовской области. Там действует ограничение скорости в 50 км/ч. Камера установлена ​​в н.п.Львовской области. Там действует ограничение скорости в 50 км/ч.

GPS координаты: 49.805 139, 24.767 028

Четвертое место — объездная в Броварах. Камера на дороге M-01 «Киев — Чернигов — Новые Яриловичи» принесла 14 миллионов 302 тысячи 676 грн. Всего здесь вынесли 61 464 штрафа.

Ее расположение — км 28+342, то есть объездная в Броварах Киевской области. Максимальная скорость — 50 км/ч.

GPS координаты: 50.507 083, 30.842 250

Пятое место — Днепровская набережная в Киеве. Камера в Киеве по — Днепровская набережная в Киеве. Камера в Киеве по адресу Днепровская набережная/ул. Причальная принесла 11 млн 511 тыс. 729 грн. Нарушителям выписали 63 277 административных постановлений.

Ограничение скорости здесь 50 км/ч.

GPS координаты: 50.417 382, 30.593 149.

Приносит ли это результат

Все сообщества, от которых поступили ответы, подтвердили эффективность камер на их территориях, говорят в МВД.

Кроме того, Департамент патрульной полиции сообщил, что за период до запуска системы фиксации в местах установки камер зарегистрировано втрое больше ДТП с погибшими и/или травмированными, чем за аналогичный период после запуска приборов контроля, что свидетельствует о снижении аварийности на местах установки.

Напомним, с 26 августа в Украине заработали 43 новых камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308.

Телеграф По материалам:

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