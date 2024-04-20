Какую сумму выручили с продаж банков-банкротов в первом квартале этого года — Finance.ua
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Какую сумму выручили с продаж банков-банкротов в первом квартале этого года

Казна и Политика
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Какую сумму выручили с продаж банков-банкротов в первом квартале этого года
Какую сумму выручили с продаж банков-банкротов в первом квартале этого года
В системе «Prozorro.Продажи» было объявлено 1453 аукциона по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов в течение января-марта. Сумма реализации активов составила 703 млн грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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  • цена реализации активов АО «Дельта Банк» — 213,2 млн грн;
  • АО «МР Банк» — 197,3 млн грн;
  • ПАО «Проминвестбанк» — свыше 196,6 млн грн;
  • АО «Мегабанк» — почти 50,3 млн грн;
  • АО «Айбокс Банк» — 23,8 млн грн.
Большая часть реализованных активов принадлежит банкам, ликвидация которых началась уже во время полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины. Поскольку вкладчикам — физлицам и ФЛП — Фондом во время действия военного положения и три месяца после его отмены возмещается полная сумма их вкладов, поэтому большинство кредиторов этих банков — это юридические лица", — отметил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий.
По его словам, большая часть полученных от продажи активов средств возвращается бизнесу, что чрезвычайно важно во время войны.
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Кто может принять участие в торгах

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе «Prozorro.Продажи».
В ведомстве отмечают, что принять участие в торгах может каждый желающий, кроме:
  • заемщиков;
  • поручителей по кредиту, выставленному на торги;
  • лиц, связанных с государством-агрессором.
Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.
В ФГВФЛ напомнили, что деньги, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.
По материалам:
Finance.ua
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