Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год — Finance.ua

Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год Сегодня 11:50

Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год

Более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

Напомним, что в прошлом году налог для банков также был увеличен в последнем квартале.

Наибольшую сумму налогов за год банки уплатили в ноябре: 7,05 млрд грн. Более половины из них — 4,47 млрд грн, или 63% - приходится на банки с иностранным капиталом.

В общей сложности прибыль банков к уплате налогов составила 175,6 млрд грн. Это на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

11 банков понесли убытки на 388 млн грн. На данный момент 18% украинских банков убыточны.

Справка Finance.ua:

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли. Как пояснили в НБУ, главным фактором доходности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вкладов в ОВГЗ.

остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вкладов в ОВГЗ. В МВФ считают, что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета.

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