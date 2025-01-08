Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год — Finance.ua
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Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год

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Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год
Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год
Более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
Напомним, что в прошлом году налог для банков также был увеличен в последнем квартале.
Наибольшую сумму налогов за год банки уплатили в ноябре: 7,05 млрд грн. Более половины из них — 4,47 млрд грн, или 63% - приходится на банки с иностранным капиталом.
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Какую сумму налога на прибыль заплатят банки за неполный 2024 год
В общей сложности прибыль банков к уплате налогов составила 175,6 млрд грн. Это на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
11 банков понесли убытки на 388 млн грн. На данный момент 18% украинских банков убыточны.

Справка Finance.ua:

  • За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли. Как пояснили в НБУ, главным фактором доходности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вкладов в ОВГЗ.
  • В МВФ считают, что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.
  • НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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