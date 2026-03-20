Какую работу сейчас предлагают пенсионерам: вакансии растут

Работодатели активно ищут работников на фоне дефицита кадров в Украине. Так, в 2025 году количество вакансий для пенсионеров выросло наполовину.
Об этом OBOZ.UA рассказала генеральный директор grc.ua Марина Макова.

Где больше всего вакансий

Больше всего вакансий для пенсионеров — в производстве, логистике и сфере услуг.

Зарплаты

При этом зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

Кого ищут

Работодатели ищут водителей, слесарей, складских работников, охранников, продавцов и вспомогательный персонал. Во многих рабочих профессиях зарплаты почти не отличаются от тех, что предлагают другим кандидатам, ведь бизнесу важно, прежде всего, закрыть вакансии", — рассказывает эксперт.

Тенденция

Украинские компании все чаще начинают воспринимать пенсионеров не как исключение, а как полноценный резерв рабочей силы.
И хотя количество вакансий для пенсионеров стремительно растет, гораздо больше предложений для работы для людей предпенсионного возраста.
«Дефицит кадров, вызванный войной, миграцией и демографическими потерями, дает толчок украинскому бизнесу открывать вакансии для людей пенсионного возраста. За последний год количество таких вакансий возросло примерно наполовину. Правда, в общем объеме таких предложений работы все еще критически мало. Охотнее украинские работодатели нанимают на работу специалистов предпенсионного возраста», — объясняет Марина Маковей.
Напомним, на рынке труда постепенно меняется представление о «мужских» и «женских» профессиях. Война также сильно изменила роль женщин на рынке труда. Женщины чаще выбирают направления, где важна точность и внимательность к деталям. По результатам исследования, 64% украинских компаний уже нанимают женщин на исторически «мужские» позиции.

Справка Finance.ua:

  • Подавляющее большинство украинских работодателей планируют повышать зарплаты в 2026 году, хотя, как мы писали ранее, в прошлом году каждому седьмому работнику урезали зарплату.
  • По данным исследования, 82,6% компаний намерены повысить оплату труда в 2026 году. Чаще всего речь идет об умеренном росте доходов работников:
  • около 50% работодателей планируют повышение зарплат на 11−20%;
  • почти 28% компаний рассматривают повышение менее чем на 10%;
  • только 4,7% организаций готовы увеличить зарплаты на 21−30%.
