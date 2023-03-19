Какую работу могут найти студенты без опыта, а какой лучше избегать — Finance.ua

Какую работу могут найти студенты без опыта, а какой лучше избегать Сегодня 11:05 — Личные финансы

Студентам редко хватает одной только стипендии. Чтобы поддержать себя финансово и получить определенный опыт, многие решают найти работу уже во время учебы. Однако поиск вакансий не всегда дается легко, и не все работодатели хотят брать к себе студентов.

Если найти работу по специальности не удается, всегда можно обратиться к вакансиям, не требующим опыта. Такая работа позволит студенту попробовать себя в новой сфере и лучше понять, что на самом деле его интересует.

Об этом пишет olx.ua.

Продавец-консультант

Многие магазины готовы взять к себе студента на полную или частичную занятость. Это могут быть продовольственные магазины, бутики, магазины бытовой техники, спорттовары и другие. Для работы продавцом-консультантом важно быть коммуникабельным, иметь определенный опыт работы с кассовым аппаратом или быстро учиться и ориентироваться в избранной сфере продаж.

Промоутер

Работа промоутером связана с продвижением некоторых продуктов, услуг или брендов. Промоутер должен быть приветлив и уметь вежливо общаться с людьми в любых обстоятельствах. В обязанности промоутера входит раздача открыток с рекламой, проведение дегустации товара и консультация потенциальных покупателей о преимуществах товара, услуг или бренда.

Работа промоутером не требует опыта или образования. Однако она часто может быть достаточно изнурительной, поскольку промоутерам приходится много времени проводить на ногах. Такая работа на лето для студентов может проходить на улице в холодную или дождливую погоду. Поэтому всегда нужно быть готовым к разным условиям.

Оператор call-центра

Еще одним неплохим вариантом работы, в которой не нужен опыт, является оператор call-центра. В обязанности оператора входит ответ на входящие звонки, помощь в решении проблем и консультация клиентов. Также, в зависимости от требований компании, операторы могут сами звонить клиентам предлагая услуги, информируя о новых акциях или проводя опрос.

Для работы оператором call-центра нужно быть стрессоустойчивым, уметь находить подход к людям всех возрастов, пола и социального положения.

Курьер

В последние годы значительно возрос спрос на курьерские услуги. Часто, чтобы приступить к работе, достаточно оформить документы с курьерской компанией, получить фирменный рюкзак и загрузить специальное приложение. Это работа для студентов, свободный график которой позволяет работать в любые часы. В большинстве компаний оплата производится отдельно за каждый заказ, преодоленный километраж и время ожидания. Также могут быть бонусы за выполнение определенного количества заказов, изменение адреса доставки и работу в дождь.

Грузчик

Работа грузчиком не требует особых навыков, однако нужно понимать, что это физически тяжелая работа. Грузчики чаще всего требуются на складах, заводах, магазинах и почтовых отделениях. Оплата обычно производится почасово.

Если студент имеет водительское удостоверение и собственный автомобиль, он может также работать как грузчик-доставщик. В таком случае оплата будет выше.

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Специалист технической поддержки

Студенты, обучающиеся по направлению, имеющему отношение к IT, или которым просто интересна эта сфера, могут устроиться специалистом техподдержки. В обязанности специалиста техподдержки входит установка и настройка программного обеспечения компании, консультация пользователей и решение их проблем. Для этой работы нужно не только понимать, как работает программное обеспечение, знать сетевые концепции и их протоколы, но и иметь хорошие коммуникационные навыки.

Какой работы студентам лучше избегать

Часто в интернете можно встретить рекламу работы, которая позволяет быстро заработать, не требует опыта и подходит абсолютно всем. Обычно такие «легкие деньги» — обычная афера, в которой можно потерять, а не заработать. Первый признак мошенников — требование оплаты за доступ к собственной базе вакансий, курсов квалификации или просто как задаток.

Не стоит вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Такие компании заведомо рассчитаны на то, чтобы получить как можно больше денег и исчезнуть. Главный признак финансовой пирамиды — это просьба приводить новых клиентов среди своих родственников, друзей и знакомых.

Также не стоит надеяться, что заработаете деньги, играя в азартные игры. Сегодня интернет переполнен яркими рекламами онлайн-казино, однако азартные игры — это всегда риск. Увлечение ими может не только привести к потере денег и долгов, но и к ухудшению обучения, потере времени и даже зависимости.

Ища работу, важно также учитывать, насколько законны условия труда. Некоторые работодатели могут пользоваться затруднительным положением студентов и предлагать работу на неполный день, однако со значительно заниженной зарплатой, несоответствующими штрафами или непомерной нагрузкой. Такие работодатели часто пренебрегают правилами безопасности, поскольку студенты устраиваются неофициально или не знают своих прав.

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