Какую марку выпустит Укрпочта следующей: украинцы могут проголосовать в Дії — Finance.ua

Какую марку выпустит Укрпочта следующей: украинцы могут проголосовать в Дії
Сегодня 12:43
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Как сообщают в Минцифре, первая военная марка с «русским кораблем» от Укрпочты, за которую проголосовало большинство украинцев, стала не только самой популярной маркой за всю историю Украины, но и пророческой.
Теперь в планах выпустить еще одну военную марку. И выбрать, какой именно дизайн у нее будет, может каждый из вас.
Как проголосовать. Для этого вместе с Укрпочтой мы запустили опрос в приложении «Дія».
Зайдите в раздел Услуги.
Нажмите Опрос.
Выберите один из 5 вариантов, который вам больше всего нравится.
Успейте поучаствовать в опросе до 21 мая.
Результаты объявим 22 мая.
Справка Finance.ua:
Напомним, «Укрпочта» заработала на марке «русский военный корабль» более $1 млн. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский;
почтовую марку «Русский военный корабель, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.
«Укрпочта» выпустит новую символическую марку. Вскоре в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрии». Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.
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