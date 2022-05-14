Какую марку выпустит Укрпочта следующей: украинцы могут проголосовать в Дії — Finance.ua
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Какую марку выпустит Укрпочта следующей: украинцы могут проголосовать в Дії

Сегодня 12:43
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Как сообщают в Минцифре, первая военная марка с «русским кораблем» от Укрпочты, за которую проголосовало большинство украинцев, стала не только самой популярной маркой за всю историю Украины, но и пророческой.
Теперь в планах выпустить еще одну военную марку. И выбрать, какой именно дизайн у нее будет, может каждый из вас.
Как проголосовать. Для этого вместе с Укрпочтой мы запустили опрос в приложении «Дія».
  • Зайдите в раздел Услуги.
  • Нажмите Опрос.
  • Выберите один из 5 вариантов, который вам больше всего нравится.
Успейте поучаствовать в опросе до 21 мая.
Результаты объявим 22 мая.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, «Укрпочта» заработала на марке «русский военный корабль» более $1 млн. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский;
  • почтовую марку «Русский военный корабель, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.
  • «Укрпочта» выпустит новую символическую марку. Вскоре в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрии». Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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