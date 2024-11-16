Какой регион Украины лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины — Finance.ua

Какой регион Украины лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины Сегодня 11:22

Какой регион Украины лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины

В среднем по стране женщины составляют 19% среди кандидатов в ряды Сил обороны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какой регион лидирует по количеству женщин-кандидатов

Тернопольская область лидирует по части женщин среди кандидатов в Сил обороны Украины, которые обращаются в центры рекрутинга.

По опубликованным данным, на Тернопольщине женщины составляют 48% всех желающих поступить на службу.

Далее следуют Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области.

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга украинской армии предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ.

Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки.

На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга.

Справка Finance.ua:

В «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта;

украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн через обновленную версию приложения «Резерв+». Это позволяет избежать очередей и уменьшить нагрузку на военные комиссариаты;

для оформления отсрочки нужно обновить приложение «Резерв+» до версии 1.4.3. Если вся нужная информация о человеке содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

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