Какой регион Украины лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины — Finance.ua

Какой регион Украины лидирует по количеству женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины
В среднем по стране женщины составляют 19% среди кандидатов в ряды Сил обороны.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Какой регион лидирует по количеству женщин-кандидатов
Тернопольская область лидирует по части женщин среди кандидатов в Сил обороны Украины, которые обращаются в центры рекрутинга.
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По опубликованным данным, на Тернопольщине женщины составляют 48% всех желающих поступить на службу.
Далее следуют Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области.
В Минобороны отметили, что центры рекрутинга украинской армии предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ.
Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки.
На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга.
Справка Finance.ua:
- В «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта;
- украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн через обновленную версию приложения «Резерв+». Это позволяет избежать очередей и уменьшить нагрузку на военные комиссариаты;
- для оформления отсрочки нужно обновить приложение «Резерв+» до версии
1.4.3.Если вся нужная информация о человеке содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.
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