Какой iPhone самый популярный у пользователей — Finance.ua

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Какой iPhone самый популярный у пользователей

Технологии&Авто
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Какой iPhone самый популярный у пользователей
Какой iPhone самый популярный у пользователей
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг, только в этот раз не самых производительных телефонов, а топ мобильных устройств Apple с высоким одобрением со стороны пользователей.
Оказалось, что наибольшее удовлетворение владельцам приносит iPhone 12 Mini.
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Несмотря на скромные продажи, фактически «похоронившие» mini-линейку, сегодня устройство устраивает 95,99% пользователей.

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В первой десятке также находятся iPhone SE (2020), iPhone 16 и iPhone 13 Mini.
Наблюдается любопытная тенденция: похоже, многие пользователи до сих пор не могут смириться с модой на крупные дисплеи, поэтому все больше симпатизируют компактным моделям.
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Они идеально лежат в руке, быстро работают и до сих пор получают новые обновления iOS.
Безусловным же лидером наиболее высоко оцененных гаджетов Apple является iPad Air с процессором A14 Bionic, которым удовлетворены 96,55% его владельцев.
В ТОП-10 также оказались iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Air 5, iPad Pro 5 и iPad Mini 5.
Какой iPhone самый популярный у пользователей
По материалам:
УНІАН
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