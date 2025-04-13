Какой iPhone самый популярный у пользователей — Finance.ua

Какой iPhone самый популярный у пользователей 13.04.2025, 01:25 — Технологии&Авто

Какой iPhone самый популярный у пользователей

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг, только в этот раз не самых производительных телефонов, а топ мобильных устройств Apple с высоким одобрением со стороны пользователей.

Оказалось, что наибольшее удовлетворение владельцам приносит iPhone 12 Mini.

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Несмотря на скромные продажи, фактически «похоронившие» mini-линейку, сегодня устройство устраивает 95,99% пользователей.

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В первой десятке также находятся iPhone SE (2020), iPhone 16 и iPhone 13 Mini.

Наблюдается любопытная тенденция: похоже, многие пользователи до сих пор не могут смириться с модой на крупные дисплеи, поэтому все больше симпатизируют компактным моделям.

Они идеально лежат в руке, быстро работают и до сих пор получают новые обновления iOS.

Безусловным же лидером наиболее высоко оцененных гаджетов Apple является iPad Air с процессором A14 Bionic, которым удовлетворены 96,55% его владельцев.

В ТОП-10 также оказались iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Air 5, iPad Pro 5 и iPad Mini 5.

УНІАН По материалам:

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