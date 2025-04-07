Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone — Finance.ua

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Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

Технологии&Авто
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Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Компания Apple продолжает двигаться в сторону футуристического дизайна, и еще один патент это подтверждает. В США зарегистрирован документ, в котором подробно описывается концепция полностью стеклянных устройств — не только iPhone, но и Apple Watch и даже Mac Pro.
В патенте говорится о создании девайсов, в которых все наружные поверхности — передняя, ​​задняя и боковые — изготовлены из стекла. Кроме эстетики это открывает путь к созданию интерактивного интерфейса, доступного с любой стороны. Такие устройства могут реагировать на касание и силу нажатия даже на боковых или задних панелях.
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Apple предлагает реализацию зон, чувствительных к прикосновению, адаптирующихся к тому, как пользователь держит гаджет. В документации также упоминаются механизмы, упрощающие разборку устройства для обслуживания — важный шаг на фоне критики по поводу неремонтопригодности современной техники.
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Один из концептов предполагает шестигранную стеклянную конструкцию iPhone, где дисплей может изменять свою позицию на любую из поверхностей. Также рассматривается идея с деформированными боковинами, реагирующими на сжатие — похожая технология уже использовалась в прошлых смартфонах других брендов для управления функциями типа громкости или переключения треков.
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Помимо iPhone, патент охватывает и другие продукты. К примеру, концепт стеклянного Apple Watch, который потенциально может иметь большую интерактивную площадь, или Mac Pro с корпусом в форме восьмигранной призмы полностью из стекла — дизайнерское решение, выглядящее как произведение современного искусства.
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Apple размышляет над такими технологиями уже более десяти лет. Еще Джонни Айв, легендарный дизайнер компании, мечтал создать iPhone из цельного, бесшовного куска стекла. И хотя патенты не всегда превращаются в реальные продукты, они дают представление о том, в каком направлении думает Apple и каким может быть будущее электроники.
По материалам:
t4
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