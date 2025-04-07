Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone — Finance.ua

Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

Компания Apple продолжает двигаться в сторону футуристического дизайна, и еще один патент это подтверждает . В США зарегистрирован документ, в котором подробно описывается концепция полностью стеклянных устройств — не только iPhone, но и Apple Watch и даже Mac Pro.

В патенте говорится о создании девайсов, в которых все наружные поверхности — передняя, ​​задняя и боковые — изготовлены из стекла. Кроме эстетики это открывает путь к созданию интерактивного интерфейса, доступного с любой стороны. Такие устройства могут реагировать на касание и силу нажатия даже на боковых или задних панелях.

Apple предлагает реализацию зон, чувствительных к прикосновению, адаптирующихся к тому, как пользователь держит гаджет. В документации также упоминаются механизмы, упрощающие разборку устройства для обслуживания — важный шаг на фоне критики по поводу неремонтопригодности современной техники.

Один из концептов предполагает шестигранную стеклянную конструкцию iPhone, где дисплей может изменять свою позицию на любую из поверхностей. Также рассматривается идея с деформированными боковинами, реагирующими на сжатие — похожая технология уже использовалась в прошлых смартфонах других брендов для управления функциями типа громкости или переключения треков.

Помимо iPhone, патент охватывает и другие продукты. К примеру, концепт стеклянного Apple Watch, который потенциально может иметь большую интерактивную площадь, или Mac Pro с корпусом в форме восьмигранной призмы полностью из стекла — дизайнерское решение, выглядящее как произведение современного искусства.

Apple размышляет над такими технологиями уже более десяти лет. Еще Джонни Айв, легендарный дизайнер компании, мечтал создать iPhone из цельного, бесшовного куска стекла. И хотя патенты не всегда превращаются в реальные продукты, они дают представление о том, в каком направлении думает Apple и каким может быть будущее электроники.

t4 По материалам:

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