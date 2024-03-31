Какой ИИ получит iPhone 16: не обойдется без помощи Google и Baidu — Finance.ua

Какой ИИ получит iPhone 16: не обойдется без помощи Google и Baidu Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Какой ИИ получит iPhone 16: не обойдется без помощи Google и Baidu

Технологический гигант готовится сообщить о планах создания искусственного интеллекта для iPhone. Возможно, компания будет сотрудничать не только с Google, но и с китайской Baidu.

Об этом пишет Forbes.

Флагманские телефоны на ОС Android активно продвигают технологию генеративного ИИ в своих устройствах. Это немного «отбрасывает» обратно семейство Apple iPhone.

Читайте также OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5

Хотя функции ИИ есть в программном обеспечении iPhone, как в средствах обработки изображений или интеллектуального ввода текста, генеративный ИИ не будет добавлен к следующей версии iOS — iOS 18, которая будет презентована на Всемирной конференции разработчиков этим летом и которая будет доступна на семействе iPhone 16 следующего поколения.

Компания Apple, как и большинство производителей смартфонов, сосредоточится на обработке ИИ на устройстве и в облаке.

Тим Кук, глава компании, и его команда, несомненно, воспользуются репутацией Apple, которая хранит на устройстве как можно больше данных для локальной обработки. Однако Apple придется использовать «облако» для приложений ИИ, требующих значительной обработки.

Читайте также Google представила ИИ-инструмент, который может оживлять фотографии

Apple работает над партнерством с Google, чтобы использовать для этой цели сервис генеративного ИИ Gemini.

Несмотря на то, что Google создала и продвигает конкурирующую ОС Android, это не мешает Apple сотрудничать с поисковым гигантом.

Google, без сомнения, получит десятки миллионов владельцев iPhone, использующих ИИ, которых «предоставит» Apple, что крайне важно, поскольку поисковик стремится превзойти таких конкурентов, как OpenAI.

Как пишет издание, ИИ Gemini от Google недоступен в Китае, поэтому необходимо найти альтернативу.

Читайте также Apple приобрела канадский ИИ-стартап

По данным Раффаэле Хуанга из Wall Street Journal, Apple начала переговоры с китайской высокотехнологичной компанией Baidu о включении ее облачных сервисов искусственного интеллекта в грядущую семью iOS 18 и iPhone 16.

Apple не будет единственной, кто пойдет по этому пути. На недавней выставке Galaxy Unpacked компания Samsung представила не только новое семейство Galaxy S24, но и сервисы Galaxy AI, часть которых использует Google Gemini, а услуги искусственного интеллекта в Китае обеспечивает Baidu.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.