Какой город признан самым популярным в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой город признан самым популярным в 2024 году

Мир
25
Какой город признан самым популярным в 2024 году
Какой город признан самым популярным в 2024 году, Фото: freepik
Париж возглавил рейтинг лучших туристических направлений 2024 года.
Об этом свидетельствует рейтинг Top 100 City Destinations, составленный компанией Euromonitor International.
В тройку лучших городов также вошли Мадрид и Токио, отличившиеся своей туристической привлекательностью.
Читайте также

Какие города вошли в рейтинг

В целом в десятке самых популярных преобладают города Европы:
  • Рим занял четвертое место;
  • Милан — пятое;
  • Амстердам — седьмое;
  • Барселона — десятое.
Нью-Йорк, Сидней и Сингапур возглавили шестое, восьмое и девятое места.
В этом году Лондон опустился на три ступени, заняв 13-е место. Город сохраняет высокие показатели качества туристической инфраструктуры, уступая только Парижу, но проигрывает в вопросах туристической политики, здравоохранения и безопасности.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

В то же время, лучшим городом в плане туристической политики и привлекательности признали столицу Таиланда. В течение 2024 года Бангкок посетили 32,4 миллиона туристов.
Читайте также
Города оценивали по таким показателям, как туризм, устойчивое развитие и экономическая эффективность.
«В 2024 году города все чаще использовали спортивные и культурные мероприятия для увеличения доходов от туризма. Однако в некоторых регионах растет обеспокоенность чрезмерным туризмом», — говорят в компании.
Напомним, Париж продолжает быть «магнитом» для миллионов туристов благодаря своим культурным достопримечательностям и романтической атмосфере.

Сколько стоит посетить самые популярные города Европы

По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.