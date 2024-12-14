Какой город признан самым популярным в 2024 году — Finance.ua

Какой город признан самым популярным в 2024 году
Париж возглавил рейтинг лучших туристических направлений 2024 года.
Об этом свидетельствует рейтинг Top 100 City Destinations, составленный компанией Euromonitor International.
В тройку лучших городов также вошли Мадрид и Токио, отличившиеся своей туристической привлекательностью.
Какие города вошли в рейтинг
В целом в десятке самых популярных преобладают города Европы:
- Рим занял четвертое место;
- Милан — пятое;
- Амстердам — седьмое;
- Барселона — десятое.
Нью-Йорк, Сидней и Сингапур возглавили шестое, восьмое и девятое места.
В этом году Лондон опустился на три ступени, заняв 13-е место. Город сохраняет высокие показатели качества туристической инфраструктуры, уступая только Парижу, но проигрывает в вопросах туристической политики, здравоохранения и безопасности.
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В то же время, лучшим городом в плане туристической политики и привлекательности признали столицу Таиланда. В течение 2024 года Бангкок посетили 32,4 миллиона туристов.
Города оценивали по таким показателям, как туризм, устойчивое развитие и экономическая эффективность.
«В 2024 году города все чаще использовали спортивные и культурные мероприятия для увеличения доходов от туризма. Однако в некоторых регионах растет обеспокоенность чрезмерным туризмом», — говорят в компании.
Напомним, Париж продолжает быть «магнитом» для миллионов туристов благодаря своим культурным достопримечательностям и романтической атмосфере.
Сколько стоит посетить самые популярные города Европы
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