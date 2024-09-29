Какой город признан крупнейшим финансовым центром мира — Finance.ua

Какой город признан крупнейшим финансовым центром мира
Нью-Йорк признан неизменным лидером в рейтинге крупнейших финансовых центров мира.
Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index.
Рейтинг крупнейших финансовых центров мира
Нью-Йорк удерживает лидерскую позицию в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией, опубликованной в марте этого года, город потерял один балл, получив 763 балла.
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В то же время Лондон, занимающий вторую позицию, прибавил три балла и достиг 750 баллов.
Тройку лидеров замыкает Гонконг, обогнавший Сингапур с 749 баллами против 747.
Пятую строчку сохранил Сан-Франциско, на шестую строчку с девятой переместился Чикаго, на седьмой из восьмой — Лос-Анджелес.
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Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.
По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли два изменения: десятку покинули Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэну и Франкфурту.
Индекс мировых финансовых центров впервые опубликован в 2007 году, его обновляют каждые полгода.
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