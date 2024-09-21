В каких странах Европы граждане чаще всего сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами — Finance.ua

В каких странах Европы граждане чаще всего сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами
Европейцы все чаще сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями.
Об этом свидетельствует новое исследование Евростата.
Анализ показал, что Евросоюз в 2023 г. столкнулся с незначительным, но тревожным ростом уровня материальной и социальной депривации среди своих граждан.
Оказалось, что 6,8% населения ЕС испытывают серьезные материальные и социальные трудности, что на 0,1% больше по сравнению с 2022 годом.
Что означает «материальная и социальная депривация»
Этот термин относится к невозможности позволить себе определенный набор товаров, услуг или социальных активностей, которые большинство людей считают необходимыми для адекватного качества жизни.
Евростат определяет тяжелую материальную и социальную депривацию по 13 критериям, охватывающим как домохозяйства, так и отдельных лиц.
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Среди них — способность оплатить непредвиденные расходы, ежегодный отпуск, регулярное потребление мяса или рыбы, отопление жилья, владение автомобилем и доступ в интернет.
Лица, которые не могут позволить себе семь или более из этих пунктов, считаются находящимися в состоянии серьезной материальной и социальной депривации.
Высокий уровень депривации:
- Румыния — 19,8%
- Болгария — 18,0%
- Греция — 13,5%
- Венгрия — 10,4%
- Испания — 9,0%
Самый низкий уровень депривации:
- Словения — 2,0%
- Кипр — 2,4%
- Швеция, Люксембург и Эстония — по 2,5%.
Исследование выявило значительный гендерный разрыв в уровне депривации.
В среднем по ЕС 7,2% женщин сталкиваются с материальными трудностями, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 6,4%.
Интересно, что в возрастной группе старше 65 лет ситуация несколько лучше, но гендерное неравенство сохраняется: 6,1% женщин против 4,8% мужчин живут в условиях депривации.
Справка Finance.ua:
- премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в начале войны 95% украинцев, вынужденных выехать за границу, хотели вернуться домой, но сейчас этот показатель снизился до менее 80%;
- канцлер Германии Олаф Шольц призывает к скорейшему трудоустройству сотен тысяч украинских беженцев в стране;
- правительство Швеции планирует увеличить выплаты беженцам за возвращение на Родину до 350 тыс. шведских крон (34 000 долларов).
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