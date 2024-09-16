Автогражданка в странах Евросоюза: все детали — Finance.ua

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Автогражданка в странах Евросоюза: все детали

Личные финансы
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Автогражданка в странах Евросоюза: все детали
Автогражданка в странах Евросоюза: все детали
Общая картина в Евросоюзе будет примерно одинаковая — страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами в странах ЕС обязательно, а его отсутствие карается законом.
Более подробно — в нашей статье:

Как работает автогражданка в странах Евросоюза

Для всех стран Европы характерен дифференцированный подход к страхованию: например, в Польше, Хорватии, Словении, Германии и т. п. максимальное страховое покрытие является лимитным и не превышает определенных сумм, что не всегда покрывает ущерб пострадавшим.
А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.
В Словакии, Чехии, Венгрии, Франции и многих других странах верхнего предела нет, что покрывает любой ущерб пострадавших, даже в сотни миллионов евро.
Также во всей Европе страхование покрывает ущерб, причиненный пассажирам, в том числе членам семьи застрахованного. Однако их суммы сильно отличаются от, например, 30 тыс. евро в Испании до 30 млн евро в Швеции.
Во многих европейских странах (например, в Бельгии, Испании и Финляндии) нет специальных требований к определению ответственности водителя, она автоматически определяется статьями Уголовного кодекса и базируется на принципе вины, которая должна быть доказана истцом.
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В других странах — Италии, Австрии, Дании, Франции, Греции, Норвегии, Швеции и т. п. — принята специальная норма, которая освобождает потерпевшего от необходимости доказывать вину водителя.
Почти везде в Европе застрахованное лицо должно как можно быстрее заявить о ДТП своему страховщику. Претензию необходимо представить в течение 3 дней в Италии, 5 дней во Франции, 7 дней в Испании и 8 дней в Бельгии.
Страховщик обязательной гражданско-правовой ответственности обязан сделать предложение о возмещении ущерба или предварительной выплате ущерба потерпевшим в течение трех месяцев после дорожно-транспортного происшествия.
В общем, как видим, есть разница в деталях: цена полиса, страховое покрытие, время выплаты компенсации, процедура, наказание за его отсутствие и т. д.
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Однако общее правило действует для всех — наличие автогражданки обязательно, а ее отсутствие карается законом. Впрочем, наибольшее наказание здесь и так очевидно, и оно действует не только для Евросоюза, но и для всех цивилизованных стран: в случае причинения вреда здоровью или имуществу, виновник будет покрывать эти убытки из своего кармана.
В Украине эти суммы не такие заоблачные, как в Европе, где иногда речь идет о десятках или сотнях миллионов евро. Потому и вывод очевиден — лучше потратить несколько сотен гривен или евро на полис автогражданки, чем потом попасть в долговую яму на всю жизнь.

Справка Finance.ua:

  • В Украине обновили механизм страхования поездки в автомобильном и городском электрическом транспорте. Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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