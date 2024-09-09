Страхование авто: на что обращать внимание — Finance.ua

Страхование авто: на что обращать внимание Сегодня 08:01 — Страхование

Страхование авто: на что обращать внимание

До начала полномасштабного вторжения россии вопрос автострахования стоял не так остро. В договорах с компаниями соответствующего направления прописывались возможности компенсаций в случаях кражи, аварии, повреждения в случае стихийного бедствия. Сейчас военное время внесло определенные особенности в выбор.

В общем, выбирая автострахование, внимание для обеспечения оптимального уровня защиты обращают на следующие ключевые аспекты:

1. Вид страхования.

Можно выбрать себе:

ОСАГО. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств со стоимостью полиса 1468 грн. Которое в случае ДТП, случившегося по вине застрахованного лица, покрывает ущерб, причиненный другим;

Каско. Покрывает ущерб автомобилю застрахованного лица в случае угона, ДТП, стихийного бедствия, вандализма и т. д. Стоимость ~2% от цены транспортного средства.

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2. Сумма страховки и предел ответственности.

Следует проверить, какую именно сумму страховая компания максимально будет выплачивать в случае наступления страхового случая. Заметим, что лимит для ОСАГО регулирует закон, а в плане каско суммы могут отличаться, существенно варьироваться в зависимости от договора.

3. Условия франшизы.

Франшизой называют сумму, которую владелец покрывает самостоятельно при наступлении страхового случая.

Чем франшиза выше, тем стоимость страхового полиса ниже. Но поразмышляйте над этим. Стоит ли экономить?

4. Исключения полиса.

Без спешки следует ознакомиться с перечнем случаев, которые не покрываются страховым полисом. Это, например, может быть ущерб, полученный вследствие вождения в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вследствие участия в преступных действиях и т. д.

Иногда компании прописывают не совсем понятные потенциальному клиенту случаи. Лучше относительно всего, что вызывает любого уровня непонимание, сразу все выяснять и фиксировать.

5. Репутация страховщика и уровень предлагаемого сервиса.

Не ленитесь исследовать реальные отзывы о понравившейся страховой компании. Поинтересуйтесь следующим:

уровнем поддержки;

скоростью выплат;

профессиональностью и др. сведениями из опыта «предшественников».

6. Дополнительные страховые сервисы.

В целях увеличить круг клиентов все больше страховщиков предлагает интересные опции дополнительно. Например, они предполагают:

эвакуацию авто;

помощь на дороге;

замену стекла и др.

Проверьте, нужны ли они вам. Есть ли смысл платить за эти услуги?

7. Цена полиса.

Сравните внимательно стоимость разных полисов в разных компаниях. Не забывайте учитывать и такие факторы, как условия и надежность. То есть только на цену договора не ориентируйтесь. Все оценивайте пропорционально.

8. Условия договора (особенно то, что прописывается мелким шрифтом).

Предварительно без спешки и очень внимательно читайте договор страхования. Лучше просмотрите его несколько раз, чтобы не было в будущем ненужных никому недоразумений.

Внимательно смотрите «мелкий шрифт» и все дополнительные условия. Не торопитесь. Подпись ставьте только тогда, когда все ясно, когда есть полная уверенность в том, что договор и компания-страховщик выбраны правильно.

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