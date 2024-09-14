Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині

Світ
378
Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині
Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до якнайшвидшого працевлаштування сотень тисяч українських біженців у країні.
Про це політик заявив під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, земля Бранденбург, пише Süddeutsche Zeitung.
Читайте також
Завдяки так званому Job-Turbo, програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.
«Але додалося ще кілька сотень тисяч… Тому я хочу, щоб робота була виконана», — заявив канцлер.
Канцлер визнав, що для працевлаштування за фахом потрібні певні процедури, але запропонував почати з неповного робочого дня, отримавши необхідні сертифікати згодом, як це роблять в інших країнах.
Читайте також
Він поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.
«Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів — ред.)», — сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу.

Скорочення виплат

У Німеччині місяцями триває дискусія стосовно того, що велика частка українських біженців, яких прийняла Німеччина, отримують фактично допомогу по безробіттю, чого не мають інші біженці.

Кредит до зарплати 👛

Багато тих, хто приїхав у перші дні та тижні повномасштабної війни, досі живуть на ці гроші і не виходять на роботу з різних причин. Тож лунають заклики скоротити виплати.

Довідка Finance.ua:

  • згідно зі звітом Німецького інституту економіки (IW), минулого року у східних федеральних землях було працевлаштовано понад 403 000 громадян інших країн, що становить значне збільшення на 173 000 за останні п’ять років;
  • станом на серпень 2024 року українці в Німеччині можуть отримувати допомогу з безробіття, яка виплачується за умови, що вони постійно проживають у країні. Розповідаємо, які санкції можуть накладатися на українців, що не дотримуються правил отримання цих виплат;
  • за даними дослідження IW, іноземні працівники стали невід’ємною частиною економіки східних земель Німеччини, без них вона не зможе зростати.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.