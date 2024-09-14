Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині — Finance.ua

Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині Сьогодні 11:09 — Світ

Шольц наполягає на активнішому залученні українських біженців до ринку праці в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до якнайшвидшого працевлаштування сотень тисяч українських біженців у країні.

Про це політик заявив під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, земля Бранденбург, пише Süddeutsche Zeitung.

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Завдяки так званому Job-Turbo, програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.

«Але додалося ще кілька сотень тисяч… Тому я хочу, щоб робота була виконана», — заявив канцлер.

Канцлер визнав, що для працевлаштування за фахом потрібні певні процедури, але запропонував почати з неповного робочого дня, отримавши необхідні сертифікати згодом, як це роблять в інших країнах.

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Він поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

«Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів — ред.)», — сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу.

Скорочення виплат

У Німеччині місяцями триває дискусія стосовно того, що велика частка українських біженців, яких прийняла Німеччина, отримують фактично допомогу по безробіттю, чого не мають інші біженці.

Багато тих, хто приїхав у перші дні та тижні повномасштабної війни, досі живуть на ці гроші і не виходять на роботу з різних причин. Тож лунають заклики скоротити виплати.

Довідка Finance.ua:

згідно зі звітом Німецького інституту економіки (IW), минулого року у східних федеральних землях було працевлаштовано понад 403 000 громадян інших країн, що становить значне збільшення на 173 000 за останні п’ять років;

що становить значне збільшення на 173 000 за останні п’ять років; станом на серпень 2024 року українці в Німеччині можуть отримувати допомогу з безробіття, яка виплачується за умови, що вони постійно проживають у країні. Розповідаємо, які санкції можуть накладатися на українців, що не дотримуються правил отримання цих виплат;



за даними дослідження IW, іноземні працівники стали невід’ємною частиною економіки східних земель Німеччини, без них вона не зможе зростати.



Укрінформ За матеріалами:

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