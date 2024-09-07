Какой европейский город признали самым комфортным для жизни — Finance.ua

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Какой европейский город признали самым комфортным для жизни

Мир
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Какой европейский город признали самым комфортным для жизни
Какой европейский город признали самым комфортным для жизни, Фото: Getty
Польский город Белосток, где практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.
В отчете, обнародованном Европейской комиссией, город занимает первое место по наивысшему проценту жителей, почувствовавших улучшение качества своей жизни.
По этому показателю Белосток превзошел многие известные города, в частности, оставив позади Рим, Лондон и Берлин.
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В настоящее время на территории города проживает 290 тыс. человек. И они совсем не прочь показать Белосток туристам. Пока путешественники фактически не едут в город. А зря. Там есть на что посмотреть и что отведать. Особого внимания заслуживает старый город.
В частности, среди must visit локаций:
  • дворец Браницких;
  • Рыночная площадь;
  • Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы;
  • сказочная улица Липовая.
Туристов призывают спланировать визит в Белосток. В частности, город отлично подойдет для сити-брейк. Отмечают, что местные жители очень приветливы к туристам.
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В частности, охотно помогут и подскажут, куда стоит пойти, чтобы классно провести время. Хотя не все в Белостоке владеют английским языком, всегда можно найти общий язык.
Напомним, польские предприниматели опасаются, что могут остаться без рабочей силы, поскольку приток мигрантов из Украины уже уменьшается, а правительство под давлением общественности может еще больше ужесточить иммиграционную политику.
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По материалам:
Телеканал 24
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