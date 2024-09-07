Какой европейский город признали самым комфортным для жизни — Finance.ua

Какой европейский город признали самым комфортным для жизни
Польский город Белосток, где практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.
В отчете, обнародованном Европейской комиссией, город занимает первое место по наивысшему проценту жителей, почувствовавших улучшение качества своей жизни.
По этому показателю Белосток превзошел многие известные города, в частности, оставив позади Рим, Лондон и Берлин.
Читайте также
В настоящее время на территории города проживает 290 тыс. человек. И они совсем не прочь показать Белосток туристам. Пока путешественники фактически не едут в город. А зря. Там есть на что посмотреть и что отведать. Особого внимания заслуживает старый город.
В частности, среди must visit локаций:
- дворец Браницких;
- Рыночная площадь;
- Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы;
- сказочная улица Липовая.
Туристов призывают спланировать визит в Белосток. В частности, город отлично подойдет для сити-брейк. Отмечают, что местные жители очень приветливы к туристам.
В частности, охотно помогут и подскажут, куда стоит пойти, чтобы классно провести время. Хотя не все в Белостоке владеют английским языком, всегда можно найти общий язык.
Напомним, польские предприниматели опасаются, что могут остаться без рабочей силы, поскольку приток мигрантов из Украины уже уменьшается, а правительство под давлением общественности может еще больше ужесточить иммиграционную политику.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Поделиться новостью