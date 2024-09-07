Какой европейский город признали самым комфортным для жизни — Finance.ua

Какой европейский город признали самым комфортным для жизни Сегодня 15:19 — Мир

Какой европейский город признали самым комфортным для жизни, Фото: Getty

Польский город Белосток, где практически нет туристов, был признан одним из лучших мест для жизни в Европе после одобрительных отзывов его жителей.

В отчете, обнародованном Европейской комиссией, город занимает первое место по наивысшему проценту жителей, почувствовавших улучшение качества своей жизни.

По этому показателю Белосток превзошел многие известные города, в частности, оставив позади Рим, Лондон и Берлин.

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В настоящее время на территории города проживает 290 тыс. человек. И они совсем не прочь показать Белосток туристам. Пока путешественники фактически не едут в город. А зря. Там есть на что посмотреть и что отведать. Особого внимания заслуживает старый город.

В частности, среди must visit локаций:

дворец Браницких;

Рыночная площадь;

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы;

сказочная улица Липовая.

Туристов призывают спланировать визит в Белосток. В частности, город отлично подойдет для сити-брейк. Отмечают, что местные жители очень приветливы к туристам.

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В частности, охотно помогут и подскажут, куда стоит пойти, чтобы классно провести время. Хотя не все в Белостоке владеют английским языком, всегда можно найти общий язык.

Напомним, польские предприниматели опасаются , что могут остаться без рабочей силы, поскольку приток мигрантов из Украины уже уменьшается, а правительство под давлением общественности может еще больше ужесточить иммиграционную политику.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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