0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой эффект для экономики может дать введение лицевых инвестиционных счетов — мнения экспертов

Фондовый рынок
24
На украинском финансовом рынке готовятся к запуску нового инструмента для граждан — лицевых инвестиционных счетов.
На украинском финансовом рынке готовятся к запуску нового инструмента для граждан — лицевых инвестиционных счетов.
На украинском финансовом рынке готовятся к запуску нового инструмента для граждан — лицевых инвестиционных счетов (ЛИС). Это специальный счет для физических лиц, через который можно самостоятельно инвестировать в украинские ценные бумаги с налоговым преимуществом при долгосрочном вложении средств.
Механика инструмента предполагает, что гражданин открывает ЛИС, перечисляет на него средства и самостоятельно выбирает ценные бумаги для инвестирования. Внутри счета можно совершать неограниченное количество сделок купли и продажи.
Ключевой стимул ЛИС — освобождение от уплаты налога на инвестиционную прибыль при условии, что средства находятся на счете не менее пяти лет.

Для кого предназначены лицевые инвестиционные счета

ЛИС ориентированы на широкий круг граждан: военных и ветеранов, предпринимателей, ІТ-специалистов, наемных работников с доходом выше среднего, которые ищут способы сберечь сбережения от инфляции и девальвации.

Потенциальное влияние на рынок и экономику

В случае массового внедрения ЛИС, украинский фондовый рынок может получить сотни тысяч, а впоследствии и миллионы новых частных инвесторов. Это, в свою очередь, усугубит внутренний спрос на украинские ценные бумаги.
Для экономики это означает дополнительный приток капитала в долговых и акционерных инструментах, а также уменьшение зависимости от внешних заимствований и донорской помощи.

Мнения экспертов

Как отметил кандидат экономических наук, заслуженный экономист Украины, инвестиционный брокер-консультант и основатель ТМ «МТ-Инвест» Мирослав Табахарнюк в комментарии Finance.ua, налоговый стимул для инвестирования в ОВГЗ — шаг в верном направлении, но его недостаточно.
По его словам, для государственных облигаций уже есть льготный режим налогообложения, поэтому задача государства состоит не только в расширении налоговых льгот для отдельных инструментов, но и в развитии полноценного фондового рынка и расширении перечня доступных активов.
Читайте также
Он подчеркнул, что роль государства заключается как в запуске механизма лицевых инвестиционных счетов, так и в создании условий, при которых инвесторы будут иметь выбор между разными украинскими ценными бумагами. «В такой конфигурации ЛИС станут мощным дополнительным стимулом и для физических лиц, и для самого украинского рынка капитала», — подчеркнул эксперт.
Финансовый советник Brave Capital Юрий Миленин считает, что ЛИС является попыткой привлечь граждан к долгосрочному инвестированию внутри страны.
«Как по мне, ключевая ценность ЛИС, которую вижу, не столько в налоговых льготах, сколько в изменении логики мышления: от коротких решений и хранения денег „в тумбочке/в банке/на депозите“ — до планирования на годы и участия в развитии экономики через ценные бумаги», — отметил Миленин.
Читайте также
Также эксперт добавил: важен тот факт, что инструмент имеет четкие ограничения и фокус на украинские активы — это снижает риск спекулятивного использования и делает ЛИС массовым, а не элитным продуктом для избранных. Для инвесторов с доходом выше среднего это может стать интересным решением для их портфеля, а для рынка источником стабильного внутреннего капитала.
«Успех ЛИС будет зависеть от реализации: прозрачности правил, удобства инфраструктуры и финансового образования. Но как концепция — это правильный шаг в сторону зрелой инвестиционной культуры», — говорит Миленин.
В какие инструменты можно вкладывать через ЛИС и почему лицевые инвестиционные счета — это не только финансы, рассказываем в статье Как каждый украинец может стать совладельцем собственной экономики .
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems