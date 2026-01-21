Какой эффект для экономики может дать введение лицевых инвестиционных счетов — мнения экспертов Сегодня 08:25 — Фондовый рынок

На украинском финансовом рынке готовятся к запуску нового инструмента для граждан — лицевых инвестиционных счетов (ЛИС). Это специальный счет для физических лиц, через который можно самостоятельно инвестировать в украинские ценные бумаги с налоговым преимуществом при долгосрочном вложении средств.

Механика инструмента предполагает, что гражданин открывает ЛИС, перечисляет на него средства и самостоятельно выбирает ценные бумаги для инвестирования. Внутри счета можно совершать неограниченное количество сделок купли и продажи.

Ключевой стимул ЛИС — освобождение от уплаты налога на инвестиционную прибыль при условии, что средства находятся на счете не менее пяти лет.

Для кого предназначены лицевые инвестиционные счета

ЛИС ориентированы на широкий круг граждан: военных и ветеранов, предпринимателей, ІТ-специалистов, наемных работников с доходом выше среднего, которые ищут способы сберечь сбережения от инфляции и девальвации.

Потенциальное влияние на рынок и экономику

В случае массового внедрения ЛИС, украинский фондовый рынок может получить сотни тысяч, а впоследствии и миллионы новых частных инвесторов. Это, в свою очередь, усугубит внутренний спрос на украинские ценные бумаги.

Для экономики это означает дополнительный приток капитала в долговых и акционерных инструментах, а также уменьшение зависимости от внешних заимствований и донорской помощи.

Мнения экспертов

Как отметил кандидат экономических наук, заслуженный экономист Украины, инвестиционный брокер-консультант и основатель ТМ «МТ-Инвест» Мирослав Табахарнюк в комментарии Finance.ua, налоговый стимул для инвестирования в ОВГЗ — шаг в верном направлении, но его недостаточно.

По его словам, для государственных облигаций уже есть льготный режим налогообложения, поэтому задача государства состоит не только в расширении налоговых льгот для отдельных инструментов, но и в развитии полноценного фондового рынка и расширении перечня доступных активов.

Он подчеркнул, что роль государства заключается как в запуске механизма лицевых инвестиционных счетов, так и в создании условий, при которых инвесторы будут иметь выбор между разными украинскими ценными бумагами. «В такой конфигурации ЛИС станут мощным дополнительным стимулом и для физических лиц, и для самого украинского рынка капитала», — подчеркнул эксперт.

Финансовый советник Brave Capital Юрий Миленин считает, что ЛИС является попыткой привлечь граждан к долгосрочному инвестированию внутри страны.

«Как по мне, ключевая ценность ЛИС, которую вижу, не столько в налоговых льготах, сколько в изменении логики мышления: от коротких решений и хранения денег „в тумбочке/в банке/на депозите“ — до планирования на годы и участия в развитии экономики через ценные бумаги», — отметил Миленин.

Также эксперт добавил: важен тот факт, что инструмент имеет четкие ограничения и фокус на украинские активы — это снижает риск спекулятивного использования и делает ЛИС массовым, а не элитным продуктом для избранных. Для инвесторов с доходом выше среднего это может стать интересным решением для их портфеля, а для рынка источником стабильного внутреннего капитала.

«Успех ЛИС будет зависеть от реализации: прозрачности правил, удобства инфраструктуры и финансового образования. Но как концепция — это правильный шаг в сторону зрелой инвестиционной культуры», — говорит Миленин.

