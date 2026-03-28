Какой доход нужно иметь, чтобы относиться к среднему классу в Польше

Сколько зарабатывает средний класс в Польше

К среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает от 5435 до 14 490 злотых брутто. Хотя большинство поляков считают себя представителями этой группы, реальные доходы часто это не подтверждают.

Об этом свидетельствует исследование LiveCareer Polska, сообщает inpoland.

Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы относиться к среднему классу

В исследовании применили критерии ОЭСР, согласно которым к среднему классу относятся люди с доходами от 75% до 200% от медианной зарплаты по стране.

В Польше медианный показатель составляет около 7245 злотых брутто. Таким образом, к среднему классу относят тех, чьи доходы составляют от 5 435 до 14 490 злотых брутто.

Самооценка vs реальные доходы

По данным опроса, 63% респондентов относят себя к представителям среднего класса.

В то же время фактические данные свидетельствуют о том, что только 45% опрошенных получают доходы, соответствующие этой категории. Половина опрошенных зарабатывает меньше определенного уровня, а еще 5% - больше.

Эксперты отмечают, что только уровень дохода не всегда отражает реальность. Из ответов респондентов можно заключить, что ощущение принадлежности к среднему классу формируют также образование, профессия, образ жизни и устремления.

«Культурный капитал, проще говоря, — это наше образование, компетенции и знания, необходимые для участия в общественной жизни. Символический капитал, наоборот, — это престиж и положение, которые дают людям власть и заслуживают признания со стороны членов их общины. Такой подход дает нам более широкое представление о том, что такое средний класс и кто на самом деле к нему относится. Это важно, поскольку классовая принадлежность может быть важной частью идентичности человека или движущей силой его амбиций и стремлений, в частности, в профессиональной жизни», — объяснила Малгожата Суры, эксперт по карьере LiveCareer.

Респонденты назвали основные риски для стабильности среднего класса в Польше:

рост цен на товары и услуги — 56%;

высокая стоимость жилья и ипотеки — 45%;

налоговая нагрузка и социальные взносы — 45%.

До этого Finance.ua отмечал , что в Польше формируется устойчивый тренд по росту безработицы и сокращению занятости в бизнес-секторе. Темпы роста уровня безработицы и количества безработных в начале 2026 года остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.

