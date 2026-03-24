В Польше возрастут выплаты за несчастные случаи: новые размеры

Личные финансы
Польша повышает соцвыплаты для пострадавших работников
С апреля размер единовременных компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания в Польше вырастет почти на 9%. Новые ставки будут действовать до конца марта следующего года.
Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Новые размеры выплат

Согласно обновленным ставкам, компенсации составят:
  • 1781 злотый за каждый процентный пункт постоянной или продолжительной потери трудоспособности;
  • 1781 злотый за каждый процентный пункт при увеличении степени потери трудоспособности по меньшей мере на 10 процентных пунктов;
  • 31 162 злотых в случае установления полной нетрудоспособности и неспособности к самостоятельной жизни;
  • 31 162 злотых при ухудшении состояния здоровья пенсионера, что привело к полной нетрудоспособности;
  • 160 264 злотых для супруга или ребенка умершего застрахованного лица или пенсионера;
  • 80 132 злотых для других членов семьи, имеющих право на компенсацию;
  • 160 264 злотых для супругов и одного или нескольких детей с дополнительными 31 162 злотыми на каждого ребенка;
  • 160 264 злотых для двоих и более детей с доплатой 31 162 злотых на второго и каждого последующего ребенка;
  • 31 162 злотых для других членов семьи, если право на компенсацию имеют также супруги или дети;
  • 80 132 злотых, если право имеют только другие члены семьи, с доплатой 31 162 злотых на второго и каждого последующего получателя.

Статистика производственного травматизма

По данным GUS, только за первую половину прошлого года в Польше произошло более 30 000 несчастных случаев на производстве. Эти несчастные случаи привели к 80 смертям и 219 тяжелым травмам. Несчастные случаи также произошли во время дистанционной работы, в результате чего пострадали 111 человек.
Самые высокие показатели несчастных случаев были зафиксированы в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, водоснабжении, водоотводе, управлении отходами и их восстановлении, а также в сфере здравоохранения и социальной помощи.
Самый высокий уровень несчастных случаев зафиксирован в Опольском, Силезском и Варминско-Мазурском воеводствах.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Польше формируется устойчивый тренд роста безработицы и сокращение занятости в бизнес-секторе. Темпы роста уровня безработицы и количества безработных в начале 2026 года остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года. По словам аналитиков, если в декабре 2025 года уровень безработицы составил 5,7%, то, по предварительным оценкам Министерства семьи и социальной политики Польши, в январе 2026 года он вырос до 6%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Алена Листунова
