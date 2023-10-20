Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер — Finance.ua
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Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер

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Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер
Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер
По состоянию на 1 октября 2023 г. в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений: «Айбокс Банк» (69), Укрстройинвестбанк (50), «Форвард» (17) и «Конкорд» (10).
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Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.
Государственный ПриватБанк сократил 79 отделений и находится на втором месте — 1131 отделение.
Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (329) и УкрСиббанк (222). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).
Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер

Справка Finance.ua:

  • Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%);
  • больше всего отделений было в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хоть и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420);
  • однако спроса на создание новых банков нет. В последние пять лет Национальный банк Украины не получил ни одного пакета документов.
По материалам:
Finance.ua
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