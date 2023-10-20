Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер — Finance.ua

Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер Сегодня 17:01

Какой банк имеет больше всего отделений в Украине: в рейтинге сменился лидер

По состоянию на 1 октября 2023 г. в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений: «Айбокс Банк» (69), Укрстройинвестбанк (50), «Форвард» (17) и «Конкорд» (10).

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Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.

Государственный ПриватБанк сократил 79 отделений и находится на втором месте — 1131 отделение.

Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (329) и УкрСиббанк (222). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).

Справка Finance.ua:

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%);

больше всего отделений было в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хоть и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420);



однако спроса на создание новых банков нет. В последние пять лет Национальный банк Украины не получил ни одного пакета документов.

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