Каков уровень заполнения газохранилищ в ЕС: чего ожидать

В Еврокомиссии (ЕК) не видят оснований для беспокойства по поводу остатков газа в хранилищах стран ЕС и перспектив их дальнейшего пополнения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Запасы газа в хранилищах ЕС к следующей зиме могут быть восполнены. Сейчас у нас уровень около 30%, что соответствует среднему историческому заполнению, и мы не считаем, что возникнут проблемы», — сказала спикер в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, данная тема обсуждалась накануне на заседании координационной группы по газу. Следующее заседание группы назначено на 26 марта.

Читайте также Электрогенерации к концу года станет больше

Также Итконен отметила, что при необходимости координационная группа может обсудить и гибкость в подходе к заполнению хранилищ, которая по просьбе государств-членов была закреплена в соответствующем регламенте.

«Но мы внимательно следим за ситуацией. Однако относительно наполнения хранилищ, сейчас у нас это не вызывает волнений. Это также было подтверждено государствами-членами, которые вчера принимали участие в заседании координационной группы», — сообщила представитель ЕК.

В ответ на вопрос, готова ли Еврокомиссия предоставить свои предложения по чрезвычайному управлению энергетическими кризисами, Итконен ответила, что такие предложения разрабатываются. Их обсуждение состоится на разных уровнях, в частности, на заседании Совета ЕС по энергетике 16 марта. Дискуссии затем будут продолжены, но вдаваться в подробности сейчас еще рано, пояснила спикер.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.