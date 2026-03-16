Каков уровень заполнения газохранилищ в ЕС: чего ожидать

Энергетика
В Еврокомиссии (ЕК) не видят оснований для беспокойства по поводу остатков газа в хранилищах стран ЕС и перспектив их дальнейшего пополнения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
«Запасы газа в хранилищах ЕС к следующей зиме могут быть восполнены. Сейчас у нас уровень около 30%, что соответствует среднему историческому заполнению, и мы не считаем, что возникнут проблемы», — сказала спикер в пятницу на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, данная тема обсуждалась накануне на заседании координационной группы по газу. Следующее заседание группы назначено на 26 марта.
Читайте также
Также Итконен отметила, что при необходимости координационная группа может обсудить и гибкость в подходе к заполнению хранилищ, которая по просьбе государств-членов была закреплена в соответствующем регламенте.
«Но мы внимательно следим за ситуацией. Однако относительно наполнения хранилищ, сейчас у нас это не вызывает волнений. Это также было подтверждено государствами-членами, которые вчера принимали участие в заседании координационной группы», — сообщила представитель ЕК.
Читайте также
В ответ на вопрос, готова ли Еврокомиссия предоставить свои предложения по чрезвычайному управлению энергетическими кризисами, Итконен ответила, что такие предложения разрабатываются. Их обсуждение состоится на разных уровнях, в частности, на заседании Совета ЕС по энергетике 16 марта. Дискуссии затем будут продолжены, но вдаваться в подробности сейчас еще рано, пояснила спикер.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Также по теме
Также по теме
