Какое влияние будут иметь тарифные войны США на экономику Украины — НБУ Сегодня 12:49

Какое влияние будут иметь тарифные войны США на экономику Украины — НБУ

Национальный банк Украины оценил влияние новой волны глобальных тарифных войн, начавшихся после инаугурации президента США Дональда Трампа на экономику Украины. Хотя разворот в торговой политике США был ожидаемым, масштаб и темпы перемен стали неожиданностью даже для мировых рынков, что привело к значительной турбулентности.

Об этом идет речь в инфляционном отчете регулятора.

По оценкам НБУ, Украина оказалась среди стран, наименее пораженных новыми пошлинами США. Из-за положительного сальдо торговли с Америкой новые тарифы по украинским товарам ограничились лишь 10%.

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Поскольку объемы экспорта из Украины в США остаются относительно небольшими, прямое экономическое влияние новых ограничений будет незначительным.

Кроме того, часть украинских экспортеров может выиграть благодаря перераспределению рынков и новым нишевым возможностям.

Больший риск НБУ видит в косвенных последствиях — снижении внешнего спроса на украинскую продукцию вследствие замедления экономик торговых партнеров, особенно Еврозоны и стран Центральной и Восточной Европы. Именно этот фактор стал одной из причин коррекции прогноза роста ВВП Украины в 2025 году до 3,1%.

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В то же время, в Нацбанке ожидают, что замедление будет краткосрочным благодаря фискальным стимулам и накопленному опыту перестройки глобальных цепочек добавленной стоимости.

Определенные преимущества может получить и украинский агросектор, ввиду относительной стабильности спроса на продовольствие даже во время рецессий. К тому же, потенциальное обострение продовольственных рисков в мире может стимулировать импортеров наращивать запасы, что будет поддерживать экспортную выручку Украины.

Дополнительные возможности могут появиться и для транспортного сектора — в случае частичной переориентации мировых логистических маршрутов.

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