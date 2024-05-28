Какое наказание предусмотрено за неуплату единого социального взноса — Finance.ua

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Какое наказание предусмотрено за неуплату единого социального взноса

Личные финансы
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Какое наказание предусмотрено за неуплату единого социального взноса
Какое наказание предусмотрено за неуплату единого социального взноса
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали о последствиях неуплаты Единого социального взноса.
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — страховой взнос, сбор которого осуществляется с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.
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Важно! Уплата единого взноса, обязательная для налогоплательщиков, — одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту и других социальных выплат.
Перечень плательщиков единого взноса определен статьей 4 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Сроки уплаты ЕСВ:
  • для плательщиков единого взноса — не позднее 20 числа следующего месяца, следующего за месяцем, за который уплачивается единый взнос;
  • для физических лиц — предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств — до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос;
  • для горных предприятий — не позднее 28 числа следующего месяца, за который уплачивается единый взнос.
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Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика. При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы.

Ответственность за неуплату

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса к плательщику применяются финансовые санкции, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.
Проверить состояние уплаты ЕСВ, просмотреть информацию о страховом стаже, получить справки с QR-кодом о страховом стаже или заработной плате можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua:
  • страхователи — в «Е-кабинете страхователя»
  • застрахованные лица — в личном кабинете.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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