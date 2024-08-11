Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика) — Finance.ua

Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика) Сегодня 06:17 — Мир

Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика), Фото: freepik

Украина значительно увеличила экспорт мороженого. По данным Ассоциации аграрного экспорта, в 2023 году было продано более 10 тысяч тонн мороженого, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными покупателями украинского мороженого стали страны Европейского союза.

«Слово и дело» исследовало , сколько мороженого импортировал ЕС за последние годы и как менялась доля Украины.

В 2014 и 2015 годах страны Евросоюза импортировали 42,3 тыс. тонн и 50,3 тыс. тонн мороженого соответственно. Но Украина начала экспортировать его в ЕС только в 2016 году.

В 2016 году Евросоюз импортировал 53,6 тыс. тонн мороженого на 101,4 млн евро. Доля Украины тогда составляла всего 0,2% - 0,1 тыс. тонн. Украинское мороженое обошлось странам ЕС в 0,1 млн евро.

В 2017 году страны ЕС купили за границей 60 тыс. тонн мороженого на 137,9 млн евро. Доля Украины в импорте выросла до 0,8% - 0,5 тыс. тонн. За мороженое страны Евросоюза заплатили 1,1 млн евро.

В 2018 году Евросоюз импортировал 76,4 тыс. тонн мороженого на 153,6 млн евро. Украина продала ЕС 1,1 тыс. тонн мороженого (1,4%) на 2,3 млн евро.

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В 2019 году страны ЕС импортировали 82,1 тыс. тонн мороженого, заплатив 180,2 млн евро. Доля Украины в импорте составила 1,8% (1,5 тыс. тонн), стоимость — 3,6 млн евро.

Начиная с 2020 года страны Евросоюза стали импортировать меньше мороженого (в то же время на территории блока растут объемы его производства), но доля Украины в импорте росла.

В 2020-м импорт составил 79,3 тыс. тонн на 182,1 млн евро. Украина поставила ЕС 2 тыс. тонн мороженого (2,5%) на 4,4 млн евро.

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В 2021 году Украина поставила ЕС 2,7 тыс. тонн мороженого на 5,9 млн евро. В целом страны блока импортировали 70,7 тыс. тонн, так что доля Украины выросла до 3,8%.

В 2022 году импорт мороженого странами ЕС уменьшился до 60,8 тыс. тонн (203,4 млн евро), из них 3 тыс. тонн были из Украины (4,9%).

По итогам 2023 года почти 10% импортного мороженого в ЕС было украинского производства — 5,5 тыс. тонн на 17,7 млн ​​евро. В общей сложности страны ЕС завезли 55,6 тыс. тонн мороженого на 217 млн ​​евро.

Слово і Діло По материалам:

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