Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика)

Мир
50
Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика)
Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика), Фото: freepik
Украина значительно увеличила экспорт мороженого. По данным Ассоциации аграрного экспорта, в 2023 году было продано более 10 тысяч тонн мороженого, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными покупателями украинского мороженого стали страны Европейского союза.
«Слово и дело» исследовало, сколько мороженого импортировал ЕС за последние годы и как менялась доля Украины.
В 2014 и 2015 годах страны Евросоюза импортировали 42,3 тыс. тонн и 50,3 тыс. тонн мороженого соответственно. Но Украина начала экспортировать его в ЕС только в 2016 году.
Какое количество украинского мороженого импортируется странами Европейского Союза (инфографика)
В 2016 году Евросоюз импортировал 53,6 тыс. тонн мороженого на 101,4 млн евро. Доля Украины тогда составляла всего 0,2% - 0,1 тыс. тонн. Украинское мороженое обошлось странам ЕС в 0,1 млн евро.
В 2017 году страны ЕС купили за границей 60 тыс. тонн мороженого на 137,9 млн евро. Доля Украины в импорте выросла до 0,8% - 0,5 тыс. тонн. За мороженое страны Евросоюза заплатили 1,1 млн евро.
В 2018 году Евросоюз импортировал 76,4 тыс. тонн мороженого на 153,6 млн евро. Украина продала ЕС 1,1 тыс. тонн мороженого (1,4%) на 2,3 млн евро.
Читайте также
В 2019 году страны ЕС импортировали 82,1 тыс. тонн мороженого, заплатив 180,2 млн евро. Доля Украины в импорте составила 1,8% (1,5 тыс. тонн), стоимость — 3,6 млн евро.
Начиная с 2020 года страны Евросоюза стали импортировать меньше мороженого (в то же время на территории блока растут объемы его производства), но доля Украины в импорте росла.
В 2020-м импорт составил 79,3 тыс. тонн на 182,1 млн евро. Украина поставила ЕС 2 тыс. тонн мороженого (2,5%) на 4,4 млн евро.
Читайте также
В 2021 году Украина поставила ЕС 2,7 тыс. тонн мороженого на 5,9 млн евро. В целом страны блока импортировали 70,7 тыс. тонн, так что доля Украины выросла до 3,8%.
В 2022 году импорт мороженого странами ЕС уменьшился до 60,8 тыс. тонн (203,4 млн евро), из них 3 тыс. тонн были из Украины (4,9%).
По итогам 2023 года почти 10% импортного мороженого в ЕС было украинского производства — 5,5 тыс. тонн на 17,7 млн ​​евро. В общей сложности страны ЕС завезли 55,6 тыс. тонн мороженого на 217 млн ​​евро.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.