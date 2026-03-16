Какое имущество не делится при расторжении брака — список

Договор о разделе имущества помогает супругам разделить общую собственность без конфликтов и лишних споров.

Украинское законодательство позволяет супругам разделить совместное имущество не только после развода, но и во время брака. Сделать это можно по взаимному согласию — заключив специальный договор о разделе имущества. Такой документ помогает официально определить, кому именно будет принадлежать совместно нажитое имущество, и избежать споров в будущем.

Со ссылкой на Западное межрегиональное управление Министерства юстиции, рассказываем, что нужно знать об этом документе.

Что такое договор о разделе имущества

В законодательстве нет четкого определения такого договора, но на практике его широко используют.

Фактически это договоренность между мужем и женой, в которой они определяют, как будет разделено их общее имущество — как движимое, так и недвижимое.

После заключения контракта общая собственность прекращается, а имущество переходит в личную собственность каждого из супругов.

Такой договор обязательно удостоверяется нотариусом.

Какое имущество не подлежит разделу

Не все имущество, которое есть у супругов, можно делить. Закон определяет перечень вещей, которые считаются личной частной собственностью одного из супругов.

К ним относятся:

имущество, приобретенное до брака;

подарки или наследство, полученные во время брака;

имущество, купленное за личные средства одного из супругов;

жилье или земля, полученные по приватизации;

вещи индивидуального пользования (в том числе драгоценности);

премии, награды и другие награды за личные заслуги;

страховые выплаты или компенсации за ущерб;

имущество, приобретенное в ходе фактического отдельного проживания.

Такие вещи не включаются в договор о разделе имущества.

Всегда ли имущество делят поровну

По общему правилу, при разделе общего имущества доли супругов считаются равными.

Однако супруги могут договориться и о другом разделении. Например, в договоре можно предположить, что один из супругов получает большую часть имущества.

Что важно учесть при заключении договора

При подписании договора следует четко определить:

список всего общего имущества;

источники его приобретения;

стоимость имущества;

кому именно оно переходит в собственность;

порядок и сроки передачи имущества

Если речь идет о недвижимости, информацию о новом владельце обязательно вносят в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Когда договор можно расторгнуть

Расторгнуть договор о разделе имущества можно:

по взаимному согласию супругов;

по решению суда — если одна из сторон существенно нарушила условия договора.

В случае расторжения договора все обязательства сторон прекращаются.

