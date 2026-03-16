Какое имущество не делится при расторжении брака — список

Договор о разделе имущества помогает супругам разделить общую собственность без конфликтов и лишних споров.
Украинское законодательство позволяет супругам разделить совместное имущество не только после развода, но и во время брака. Сделать это можно по взаимному согласию — заключив специальный договор о разделе имущества. Такой документ помогает официально определить, кому именно будет принадлежать совместно нажитое имущество, и избежать споров в будущем.
Со ссылкой на Западное межрегиональное управление Министерства юстиции, рассказываем, что нужно знать об этом документе.

Что такое договор о разделе имущества

В законодательстве нет четкого определения такого договора, но на практике его широко используют.
Фактически это договоренность между мужем и женой, в которой они определяют, как будет разделено их общее имущество — как движимое, так и недвижимое.
После заключения контракта общая собственность прекращается, а имущество переходит в личную собственность каждого из супругов.
Такой договор обязательно удостоверяется нотариусом.

Какое имущество не подлежит разделу

Не все имущество, которое есть у супругов, можно делить. Закон определяет перечень вещей, которые считаются личной частной собственностью одного из супругов.
К ним относятся:
  • имущество, приобретенное до брака;
  • подарки или наследство, полученные во время брака;
  • имущество, купленное за личные средства одного из супругов;
  • жилье или земля, полученные по приватизации;
  • вещи индивидуального пользования (в том числе драгоценности);
  • премии, награды и другие награды за личные заслуги;
  • страховые выплаты или компенсации за ущерб;
  • имущество, приобретенное в ходе фактического отдельного проживания.
Такие вещи не включаются в договор о разделе имущества.

Всегда ли имущество делят поровну

По общему правилу, при разделе общего имущества доли супругов считаются равными.
Однако супруги могут договориться и о другом разделении. Например, в договоре можно предположить, что один из супругов получает большую часть имущества.

Что важно учесть при заключении договора

При подписании договора следует четко определить:
  • список всего общего имущества;
  • источники его приобретения;
  • стоимость имущества;
  • кому именно оно переходит в собственность;
  • порядок и сроки передачи имущества
Если речь идет о недвижимости, информацию о новом владельце обязательно вносят в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Когда договор можно расторгнуть

Расторгнуть договор о разделе имущества можно:
  • по взаимному согласию супругов;
  • по решению суда — если одна из сторон существенно нарушила условия договора.
В случае расторжения договора все обязательства сторон прекращаются.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
