Какое будущее ждет американский доллар? МВФ дал свой прогноз — Finance.ua

Какое будущее ждет американский доллар? МВФ дал свой прогноз Сегодня 10:18 — Валюта

Какое будущее ждет американский доллар? МВФ дал свой прогноз

В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.

Об этом пишет издание Fxstreet

Комментируя перспективы использования этой валюты в глобальном масштабе в будущем, она подчеркнула, что эта тема не вызывает особой озабоченности.

Читайте также Каким будет курс доллара в мае 2023 года

«Дедолларизация не входит в список моих успокоений. Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. По крайней мере, не в ближайшее время», — сказала Георгиева.

Впрочем, волнуются в МВФ относительно другой значимой проблемы.

«В банковском секторе могут быть более уязвимые места», — предупредила Георгиева и отметила, что они видят больше проблем относительно регулирования и раскрытия информации в банковском секторе.

Справка Finance.ua:

население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн долларов;

Национальный банк смягчил ограничения для укрепления положительных тенденций на наличном валютном рынке и запуска проект э-резидентства.



Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.