Каким будет курс доллара в мае 2023 года — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в мае 2023 года

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Курс доллара в Украине в мае 2023 года будет ориентировочно стоить 40 грн/долл. Скорее всего, спрос будет превышать предложение.
Такой прогноз сделала председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, отметив, что, вероятно, в мае снова будет наблюдаться подорожание наличной иностранной валюты.
«В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к его импорту в Украину по так называемым „старым ценам“. Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим „наличный“ курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар», — отметила она.
В настоящее время наблюдается тенденция к укреплению гривны в основном в связи с посевной компанией, добавила эксперт:
«То, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании независимо от „выгодности“ или „невыгодности“ курса, оказывает значительное влияние на укрепление гривны».
По материалам:
Телеканал 24
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