Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году — Finance.ua
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Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году

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Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году
Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году, Фото: freepik
В этом году впервые самой популярной специальностью среди абитуриентов стала «Психология» — украинские выпускники подали на эту специальность 47 672 заявления.
Об этом сообщает Work.ua со ссылкой на данные Education.ua.
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«Если сравнить со вступительной кампанией 2023 года, абитуриентов в этом году оказалось меньше на 33% — 189 463 против 282 374 человек. Впрочем, вступительная кампания не завершилась 31 июля, а продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт, поэтому данные 2024 года еще возрастут», — говорится в исследовании.
Популярность специальностей ярко показывает количество поданных заявлений от поступающих.
Впервые специальность 053 «Психология» оказалась на первом месте — поступающие подали на эту специальность 47 672 заявления.
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Профессия психолог — одна из тех, которая стала более востребованной во время полномасштабного вторжения.
В пятерку самых популярных специальностей также вошли:
  • «Менеджмент»;
  • «Филология»;
  • «Компьютерные науки»;
  • «Маркетинг».
Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году
Интересно, что традиционно востребованная среди абитуриентов специальность «Право» оказалась всего на 6-м месте по количеству заявлений.
Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщал, что в этом году грантовое финансирование на оплату высшего образования смогут получить от 20 до 25 тысяч поступающих, которые будут зачислены на контрактную форму обучения.
По материалам:
Finance.ua
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