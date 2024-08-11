Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году — Finance.ua

Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году Сегодня 17:19

Каким специальностям отдали предпочтение абитуриенты в этом году, Фото: freepik

В этом году впервые самой популярной специальностью среди абитуриентов стала «Психология» — украинские выпускники подали на эту специальность 47 672 заявления.

Об этом сообщает Work.ua со ссылкой на данные Education.ua.

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«Если сравнить со вступительной кампанией 2023 года, абитуриентов в этом году оказалось меньше на 33% — 189 463 против 282 374 человек. Впрочем, вступительная кампания не завершилась 31 июля, а продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт, поэтому данные 2024 года еще возрастут», — говорится в исследовании.

Популярность специальностей ярко показывает количество поданных заявлений от поступающих.

Впервые специальность 053 «Психология» оказалась на первом месте — поступающие подали на эту специальность 47 672 заявления.

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Профессия психолог — одна из тех, которая стала более востребованной во время полномасштабного вторжения.

В пятерку самых популярных специальностей также вошли:

«Менеджмент»;

«Филология»;

«Компьютерные науки»;

«Маркетинг».

Интересно, что традиционно востребованная среди абитуриентов специальность «Право» оказалась всего на 6-м месте по количеству заявлений.

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщал , что в этом году грантовое финансирование на оплату высшего образования смогут получить от 20 до 25 тысяч поступающих, которые будут зачислены на контрактную форму обучения.

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