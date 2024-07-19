Кабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах — Finance.ua
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Кабмин в экспериментальном формате ввел гранты на обучение в университетах

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Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства образования и науки об экспериментальном введении грантов на обучение в высших учебных заведениях.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
Грантом можно будет оплатить полную или частичную стоимость обучения в выбранном абитуриентом Университете при условии, что Университет подпишет соответствующее условие с МОН.
Финансирование грантов возлагается на государственный бюджет и донорскую помощь из ЕС и стран-партнеров. При этом ранее планировали, что В 2024 году МОН потратит на финансирование грантов и бюджетное обучение 2,69 млрд грн.
Студент будет получать грант после фактического зачисления на обучение в Университет. С 5 сентября по 31 октября, если студент претендует на грантовое финансирование, он должен подписать соглашение в электронном кабинете поступающего.
Сумма гранта будет рассчитываться как произведение базового гранта и коэффициента специальности.
Абитуриентам, имеющим не менее 170 баллов НМТ по двум предметам, устанавливается базовый грант второго уровня в размере 25 тыс гривен. Если у абитуриента не менее 150 баллов по двум предметам, он будет получать базовый грант первого уровня, размером 15 тыс гривен.
При этом базовый грант первого уровня в 15 тыс грн не предоставляется тем, кто поступает на специальности: «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Сфера обслуживаний», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Экономика», «Стоматология», специализации специальности «Филология» (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики).
Больший грант будут получать студенты, поступающие на образовательные программы, в которых нуждается государство: образование/педагогика, инженерия, естественные науки, строительство и архитектура, аграрные науки (подробный перечень в постановлении).
Точное число поступающих, которые будут получать гранты, пока неизвестно, однако ранее МОН планировало выплачивать гранты половине поступающих — до 60 тыс. абитуриентам.
Средства, предусмотренные грантом, студент будет получать на специальный счет, который он должен открыть через «Дія». Деньги с этого счета можно будет использовать исключительно на оплату обучения.
Подача запроса на получение государственного гранта его получателем через «Дія» возможна со следующего дня после дня утверждения приказа МОН о предоставлении государственного гранта, но не позднее 20 ноября текущего года.
По материалам:
Економічна Правда
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