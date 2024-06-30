Самые популярные университеты среди потенциальных айтишников в 2024 году — Finance.ua

Самые популярные университеты среди потенциальных айтишников в 2024 году
Восемь украинских университетов выпустили по ІТ-специальностям 3484 студентов в этом году. Из них почти 2000 — выпускники КПИ им. И. Сикорского.
Об этом сообщает DOU, опираясь на данные, полученные от восьми украинских заведений высшего образования.
Какие университеты в лидерах
Первое место по количеству ІТ-выпускников занимает КПИ им. И. Сикорского, где шесть ІТ-специальностей, которые в 2024 году окончили 1940 студентов, из них 1468 бакалавров и 472 магистра.
На втором месте больше всего таких выпускников было в Институте Компьютерных наук «Харьковского политехнического института», где восемь ІТ-специальностей, которые в этом году окончили 568 человек: 453 бакалавра и 115 магистров.
На третьей позиции среди лидеров находится Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, чей факультет информационных технологий окончили 337 студентов: 217 бакалавров и 120 магистров.
Дальше пятерка вузов выглядит так:
- Институт информационных технологий в экономике Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана: общее количество ІТ-выпускников — 257, из них 161 бакалавр и 96 магистров;
- Факультет информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия» выпустил 164 потенциальных айтишника: 116 бакалавров и 48 магистров;
- Сумской государственный университет, имеющий кафедру информационных технологий, окончили 104 ІТ-выпускника: 60 бакалавров и 44 магистра;
- Украинский Католический Университет, в котором готовят по четырем ІТ-специальностям, выпустил 89 студентов, из них 66 бакалавров и 23 магистра;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где можно получить ІТ-специальность «Информационные системы и технологии», имеет наименьшее количество ІТ-выпускников — 25, все они бакалавры.
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