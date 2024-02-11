Каким IT-специалистам платили больше всего в 2023 году в США — исследование Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

Каким IT-специалистам платили больше всего в 2023 году в США — исследование, Фото: cosmonova

Несмотря на нелегкие времена в IT-сфере, компании до сих пор готовы платить высокие заработные платы техническим специалистам, умеющим управлять проектами, DevOps и разработкой программного обеспечения.

Об этом говорится в исследовании The Dice Tech Salary Report за 2023 год.

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В США наибольшую зарплату получают работники, занимающие руководящие должности (гендиректор, информдиректор, техдиректор) или руководители крупных проектов (архитектор решений, главный инженер программного обеспечения, программист аналитик). То есть компании все еще готовы платить значительные суммы ІТ-специалистам, умеющим сочетать технические навыки с навыками коммуникации, чтобы управлять командами.

Технические специалисты, внедряющие изменения на уровне кода, также имеют повышение зарплат (например, в 2023 году зарплаты разработчиков выросли на 6,5%). В 2023 году разработчики были девятым самым распространенным объявлением о вакансии в области технологий, и об этом свидетельствует среднее увеличение зарплаты.

Эксперты отмечают, что если специалист из сферы ІТ стремится к увеличению заработной платы в долгосрочной перспективе, ему необходимо освоить управленческие навыки. Даже если не заинтересованы в том, чтобы стать ІТ-директором или техническим директором, такие должности, как архитектор решений и главный инженер программного обеспечения часто руководят большими командами, и знать, как добиться успеха в этом контексте, жизненно важно.

Кто получал самую высокую зарплату

Средние зарплаты IT-специалистов в США за 2023 год:

IT Management CEO, CIO, CTO, VP, Dir. — $163,526.

Solutions Architect — $157,7681.

Program Analyst/Manager — $148,173.

Principal Software Engineer — $145,206.



Cyber ​​Security Engineer/Architect — $140,565.



Product Manager — $129,814.

MIS Manager — $124,774.



Devops Engineer — $124,071.



Systems Engineer — $123,437.



Software Developer — $123,067.



Cloud Architect / Engineer — $122,509.



Project Manager — $121,110.



Back End Software Engineer — $121,037.



Data Engineer — $120,248.



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