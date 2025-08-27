Сколько стоит обжаловать штраф полиции за нарушение ПДД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит обжаловать штраф полиции за нарушение ПДД

Технологии&Авто
46
Обжалование штрафов полиции за нарушение ПДД всегда было непростым делом, а теперь стало еще и затратным. Верховный Суд Украины окончательно определил, что гражданам придется платить судебный сбор, часто превышающий сам штраф.
До марта 2020 года каждый имел возможность обжаловать постановление полиции бесплатно. Такая практика закреплялась постановлением Верховного Суда от 13 декабря 2016 по делу № 543/775/17.
Однако в марте 2020 года Большая Палата Верховного Суда изменила правовую позицию: с тех пор при обжаловании штрафов ПДД обязательной стала уплата судебного сбора, который составляет 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сегодня это 605,60 гривен.
Попытки изменить ситуацию через законодательство также не принесли результата. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3424, который должен освободить граждан от уплаты судебного сбора при обжаловании штрафов. Его необходимость объяснялась тем, что зачастую судебный сбор превышает сумму штрафа, а новая система камер контроля скорости начала выписывать постановления не водителям-нарушителям, а владельцам авто, что создает дополнительные правовые коллизии. Законопроект так и не дошел до второго чтения, а Конституционный Суд до сих пор не вынес решение о законности такого механизма.
3 июля 2025 г. Верховный Суд вновь подтвердил свою позицию. В постановлении по делу № 486/577/25 Суд определил: при обжаловании постановлений полиции за нарушение ПДД гражданин должен уплатить судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Таким образом, возможность бесплатно защищать свои права при штрафах ПДД осталась лишь воспоминанием о прошлом.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems