Сколько стоит обжаловать штраф полиции за нарушение ПДД — Finance.ua

Обжалование штрафов полиции за нарушение ПДД всегда было непростым делом, а теперь стало еще и затратным. Верховный Суд Украины окончательно определил, что гражданам придется платить судебный сбор, часто превышающий сам штраф.

До марта 2020 года каждый имел возможность обжаловать постановление полиции бесплатно. Такая практика закреплялась постановлением Верховного Суда от 13 декабря 2016 по делу № 543/775/17.

Однако в марте 2020 года Большая Палата Верховного Суда изменила правовую позицию: с тех пор при обжаловании штрафов ПДД обязательной стала уплата судебного сбора, который составляет 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сегодня это 605,60 гривен.

Попытки изменить ситуацию через законодательство также не принесли результата. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3424, который должен освободить граждан от уплаты судебного сбора при обжаловании штрафов. Его необходимость объяснялась тем, что зачастую судебный сбор превышает сумму штрафа, а новая система камер контроля скорости начала выписывать постановления не водителям-нарушителям, а владельцам авто, что создает дополнительные правовые коллизии. Законопроект так и не дошел до второго чтения, а Конституционный Суд до сих пор не вынес решение о законности такого механизма.

3 июля 2025 г. Верховный Суд вновь подтвердил свою позицию. В постановлении по делу № 486/577/25 Суд определил: при обжаловании постановлений полиции за нарушение ПДД гражданин должен уплатить судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Таким образом, возможность бесплатно защищать свои права при штрафах ПДД осталась лишь воспоминанием о прошлом.

