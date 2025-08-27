У ChatGPT появилась возможность активировать память исключительно для одного проекта — Finance.ua

У ChatGPT появилась возможность активировать память исключительно для одного проекта
У ChatGPT появилась возможность активировать память исключительно в пределах одного проекта.
Об этом сообщает OpenAI Help Center.
Это означает, что данные проекта будут оставаться только в его пределах, а внешние воспоминания не будут влиять на работу над ним.
«Если память только для проекта включена, ChatGPT может использовать другие разговоры в этом проекте для дополнительного контекста и не будет использовать ваши сохраненные воспоминания из-за пределов проекта для формирования ответов. Кроме того, он не будет переносить ничего из проекта в будущие чаты вне проекта. Это создает сосредоточенное, самодостаточное пространство, которое полезно для длительной или деликатной работы, где вы хотите, чтобы ChatGPT оставался привязанным к тону, контексту и истории этого проекта», — говорится в описании.
Функция уже доступна в веб-версии, а в ближайшие недели станет доступна и на мобильных устройствах.
