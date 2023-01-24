Каким будет курс доллара в феврале — прогноз аналитика — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в феврале — прогноз аналитика

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Каким будет курс доллара в феврале — прогноз аналитика
Каким будет курс доллара в феврале — прогноз аналитика
Курс доллара в Украине в феврале, по всей вероятности, останется на том же уровне, на котором находится сейчас. После колебаний, которые были в конце декабря и начале января из-за бюджетных выплат, валюта будет укрепляться.
Такой прогноз в комментарии порталу Обозреватель озвучил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.
По его словам, никаких факторов, которые негативно влияли бы на валюту, пока не предвидится.
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«Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривна более-менее укрепляется на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривны из-за того, что прежде всего будет поступать внешняя помощь и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет. То есть наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что несколько улучшает ожидания относительно гривны. В то же время нет никаких таких фундаментальных факторов, которые бы существенно давили. По крайней мере, на данный момент мы не ожидаем», — пояснил эксперт.
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Один из факторов, влияющих на курс доллара, — «зерновое» соглашение. Однако в феврале не ожидается пересмотров относительно договоренности.
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«Цены на энергоресурсы — это то, что могло бы надавить на гривну из-за роста, но они остаются более-менее умеренными. Соответственно, нет каких-то таких серьезных факторов. Конечно, геополитический фактор остается основным риском. Мы понимаем, что там любая эскалация будет увеличивать неопределенность и давить на гривну», — подытожил Паращий.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Обозреватель
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