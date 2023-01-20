Как вырастет курс доллара и упадет экономика в 2023 году — прогноз Dragon Capital — Finance.ua
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Как вырастет курс доллара и упадет экономика в 2023 году — прогноз Dragon Capital

Валюта
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Как вырастет курс доллара и упадет экономика в 2023 году — прогноз Dragon Capital
Как вырастет курс доллара и упадет экономика в 2023 году — прогноз Dragon Capital
Падение ВВП Украины в 2023 году составит от 0% до 5%, инфляция прогнозируется на уровне 20%.
Об этом во время ежегодной дискуссии Украина и мир впереди 2023 года заявил Томаш Фиала, гендиректор и владелец инвестиционной компании Dragon Capital.
«Почему падение? Потому что первые два месяца прошлого года были довоенные — то есть дают определенную базу сравнения, плюс мы ожидаем в первом полугодии проблемы с электроэнергией. И мы ожидаем, что горячая фаза войны, которую мы наблюдаем, продлится до третьего квартала», — объяснил Фиала.
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Он также добавил, что в макроэкономический прогноз Dragon Capital заложил предположение, что война «замедлится», начиная со второго полугодия 2023 года.
В любом случае, заявил Фиала, такого падения экономики, как в 2022 году, не будет.
Средний курс гривны в 2023 году он ожидает на уровне 39 грн/$, к концу года — 43 грн/$.
«Это девальвация чуть меньше, чем на 20% — средний курс в прошлом году был 32 грн/$», — сказал CEO Dragon Capital.
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Инфляцию он прогнозирует на уровне 20% — меньше, чем в 2022 году.
Что касается уровня международной макрофинансовой поддержки, то Томаш Фиала ожидает ее роста до $42 млрд, на $10 млрд больше, чем в 2022 году. По его мнению, этого достаточно, чтобы профинансировать потребности государственного бюджета Украины, включая расходы на оборону.

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством. Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне 41 грн за доллар США в течение этого года;
  • по прогнозу экспертов, курс доллара в Украине вырастет до конца года, но не столь значительно. Многое зависит от внешней помощи.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
НВ
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