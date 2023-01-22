Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование) — Finance.ua

Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование) Сегодня 08:31 — Личные финансы

Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование)

В последний месяц прошлого года украинцы стали меньше опасаться инфляции и девальвации гривны. Показатель Индекса потребительских настроений в стране составлял 83,9 пункта, что на 1,3 пункта ниже показателя ноября.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens

Ожидание украинцев

Так, в частности, показатель Индекса экономических ожиданий повысился на 0,3 п. и составляет 112,5 пункта.

В то же время Индекс ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,6 п., до 130 п.

При этом Индекс инфляционных ожиданий упал на 1,1 п. и составляет 181,6 пункта.

Ожидания населения по курсу гривны в ближайшие три месяца улучшились. Индекс девальвационных ожиданий упал на 5,9 п. и составил 147,7 п.

Что говорят аналитики

По словам аналитиков Info Sapiens, в 2022 году Индекс потребительских настроений был выше по сравнению с предыдущим годом главным образом из-за войны, хотя и находится в отрицательных значениях (менее 100).

С начала войны индексы текущего положения и экономических ожиданий, которые ранее имели близкие значения, впервые разделились: украинцы более уверенно ждут лучшего будущего, тогда как оценка текущего положения хуже.

«Вероятно, эти индексы сейчас измеряют две разные ситуации, не только сейчас и ожидания будущего, а во время войны и ожидания после ее завершения (поскольку по данным опросов большинство украинцев верят в победу, то после победы Украины)», — добавляют эксперты.

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