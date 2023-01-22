Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование) — Finance.ua
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Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование)

Личные финансы
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Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование)
Украинцы ожидают стабильного курса гривны и меньше боятся повышения цен (исследование)
В последний месяц прошлого года украинцы стали меньше опасаться инфляции и девальвации гривны. Показатель Индекса потребительских настроений в стране составлял 83,9 пункта, что на 1,3 пункта ниже показателя ноября.
Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

Ожидание украинцев

Так, в частности, показатель Индекса экономических ожиданий повысился на 0,3 п. и составляет 112,5 пункта.
В то же время Индекс ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,6 п., до 130 п.
При этом Индекс инфляционных ожиданий упал на 1,1 п. и составляет 181,6 пункта.
Ожидания населения по курсу гривны в ближайшие три месяца улучшились. Индекс девальвационных ожиданий упал на 5,9 п. и составил 147,7 п.

Что говорят аналитики

По словам аналитиков Info Sapiens, в 2022 году Индекс потребительских настроений был выше по сравнению с предыдущим годом главным образом из-за войны, хотя и находится в отрицательных значениях (менее 100).
С начала войны индексы текущего положения и экономических ожиданий, которые ранее имели близкие значения, впервые разделились: украинцы более уверенно ждут лучшего будущего, тогда как оценка текущего положения хуже.

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«Вероятно, эти индексы сейчас измеряют две разные ситуации, не только сейчас и ожидания будущего, а во время войны и ожидания после ее завершения (поскольку по данным опросов большинство украинцев верят в победу, то после победы Украины)», — добавляют эксперты.
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По материалам:
Novyny.live
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