Каким будет бюджетный электромобиль Volkswagen ID.1 (видео) — Finance.ua

Каким будет бюджетный электромобиль Volkswagen ID.1 (видео) Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Каким будет бюджетный электромобиль Volkswagen ID.1 (видео)

Volkswagen готовится к выпуску нового компактного бюджетного электромобиля под названием ID.1. Бренд громко заявляет, что этот автомобиль в будущем станет доступным электромобилем. Ожидается, что ID.1 появится на дорогах в 2027 году, а его цена составит около 20 тысяч евро.

Об этом сообщает ArenaEV.

Каким будет новый электромобиль от Volkswagen

В новом видео Volkswagen кратко продемонстрировала ID.1 и сосредоточилась на дизайне салона электромобиля.

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Интерьер создает чувство простора, несмотря на небольшие размеры автомобиля. Теплые цвета и экологичные материалы создают уютную и современную атмосферу, как для водителя, так и для пассажиров.

Продуманные элементы дизайна максимизируют каждую частицу пространства, приборная панель изящна и проста в использовании, элементы управления расположены так, чтобы водитель чувствовал себя естественно.

Практичные функции включают гибкую зону переднего пассажира и съемный динамик Bluetooth, что придает автомобилю функциональность в повседневной жизни.

Но помимо доступности и продуманного дизайна ID.1 является большим шагом в новом направлении для Volkswagen. Это будет первый «программно-определенный автомобиль» компании.

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Это означает, что технологии и функции автомобиля будут в значительной степени зависеть от программного обеспечения, которое позволяет добавлять обновления и новые функции в течение всего срока службы автомобиля с помощью обновлений по воздуху.

Эта передовая система программного обеспечения разрабатывается в партнерстве с Rivian, американским производителем электромобилей.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер считает ID.1 важной частью плана компании предлагать широкий спектр моделей на рынке основных автомобилей.

ID.1, длина которого составляет 3880 мм, отлично впишется в модельный ряд компактных автомобилей Volkswagen.

Он будет построен на переднеприводной платформе MEB и, как ожидается, обеспечит запас хода не менее 250 км на одном заряде в соответствии со стандартами WLTP.

ID.1 является частью более крупного плана Volkswagen представить девять новых электромобилей в сегменте начального уровня к 2027 году, а модель ID.2all будет выпущена раньше.

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