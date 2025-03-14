Volkswagen может подключиться к производству военной техники — Finance.ua
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Volkswagen может подключиться к производству военной техники

Фондовый рынок
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Volkswagen выразил готовность рассмотреть возможность производства оборудования для нужд немецкой армии в рамках усилий Европы по укреплению своей обороноспособности. Об этом 11 марта заявил генеральный директор компании Оливер Блюм, сообщает Bloomberg.
Оливер Блюм подчеркнул, что хотя предложений от потенциальных партнеров пока не поступало, предприятие готово рассматривать возможные проекты и идеи.
По словам Блюма, Volkswagen готов консультировать других производителей по вопросам разработки и поддержки военных транспортных средств.
Такие заявления появились на фоне активизации перевооружения Германии, вызванной опасениями, что США при президентстве Дональда Трампа могут сократить свою поддержку Европы. «Мы владеем знаниями об автомобилях и готовы давать консультации, но сейчас все остается полностью открытым», — отметил он.
Кроме Volkswagen, это побуждает компании, такие как Rheinmetall и KNDS Group, перепрофилировать заводы по производству автокомпонентов на выпуск военной техники.
По материалам:
Autoconsulting
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