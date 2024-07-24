Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий) — Finance.ua

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Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий)

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Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий)
Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий)
Как показал отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год, Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях.
Об этом сообщает Schengen.News.
Ранее мы писали о том, что сектора, испытывающие нехватку рабочей силы, такие: образование, здравоохранение, ИТ, инженерия и строительство, производство и машиностроение, квалифицированные профессии.
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Дефицит рабочей силы является проблемой для экономики страны, но может стать прекрасной возможностью для иностранцев, которые хотят переехать и работать в Швеции.
Согласно последнему отчету Европейского управления труда, некоторые профессии, которые сталкиваются с дефицитом в Швеции, следующие:
  1. Водители автобусов и трамваев.
  2. Мясники, рыбные магазины и соответствующие производители пищи.
  3. Слесари и ремонтники автотранспорта.
  4. Охранники.
  5. Надомные работники личного ухода.
  6. Инспекторы и детективы полиции.
  7. Медицинские секретари.
  8. Медицинские и патологоанатомические лаборанты.
  9. Операторы мусоросжигательных и водоочистных установок.
  10. Техники машиностроения.
  11. Психологи.
  12. Системные аналитики.
  13. Учителя с особыми потребностями.
  14. Воспитатели ДУЗ.
  15. Учителя начальных классов.
  16. Медицинские работники, не классифицированные в других рубриках.
  17. Специалисты по охране окружающей среды и гигиене труда.
  18. Стоматологи.
  19. Профессионалы акушерства.
  20. Профессионалы медсестер.
  21. Врачи общего профиля/специалисты.
Список EURES включает в себя еще 19 дефицитных профессий и 95 избыточных.
В дополнение к отчету EURES официальные лица Швеции также подчеркнули проблемы страны на рынке труда. Министр труда Швеции Йохан Персон заявил в предыдущем заявлении, что некоторые регионы страны «взывают о персонале».
Это означает, что иностранцы, занимающие любую из самых востребованных профессий, могут иметь более высокие шансы получить работу и рабочую визу в Швеции.
Работа стала основной причиной предоставления вида на жительство в течение первых 5 месяцев 2024 года.
Еще одним свидетельством потребности Швеции в иностранных работниках является недавний рост количества выданных разрешений на работу. Статистика Миграционного агентства страны показывает, что Швеция выдала 11 760 разрешений на работу в период с января по май 2024, что на 30 процентов больше, чем в те же месяцы 2023 года.
Кроме того, трудоустройство стало самой распространенной причиной получения вида на жительство в течение первых пяти месяцев 2024 года.
Наибольшее количество разрешений на работу было предоставлено на должности, требующие углубленной университетской компетенции и требующих университетского образования или эквивалента.
Значительное количество разрешений на работу также было предоставлено для профессий, связанных с обслуживанием, уходом, продажей, строительством и производством.

Справка Finance.ua:

  • Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно. В апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которая распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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