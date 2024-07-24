Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий) — Finance.ua

Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий)
Как показал отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год, Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях.
Об этом сообщает Schengen.News.
Ранее мы писали о том, что сектора, испытывающие нехватку рабочей силы, такие: образование, здравоохранение, ИТ, инженерия и строительство, производство и машиностроение, квалифицированные профессии.
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Дефицит рабочей силы является проблемой для экономики страны, но может стать прекрасной возможностью для иностранцев, которые хотят переехать и работать в Швеции.
Согласно последнему отчету Европейского управления труда, некоторые профессии, которые сталкиваются с дефицитом в Швеции, следующие:
- Водители автобусов и трамваев.
- Мясники, рыбные магазины и соответствующие производители пищи.
- Слесари и ремонтники автотранспорта.
- Охранники.
- Надомные работники личного ухода.
- Инспекторы и детективы полиции.
- Медицинские секретари.
- Медицинские и патологоанатомические лаборанты.
- Операторы мусоросжигательных и водоочистных установок.
- Техники машиностроения.
- Психологи.
- Системные аналитики.
- Учителя с особыми потребностями.
- Воспитатели ДУЗ.
- Учителя начальных классов.
- Медицинские работники, не классифицированные в других рубриках.
- Специалисты по охране окружающей среды и гигиене труда.
- Стоматологи.
- Профессионалы акушерства.
- Профессионалы медсестер.
- Врачи общего профиля/специалисты.
Список EURES включает в себя еще 19 дефицитных профессий и 95 избыточных.
В дополнение к отчету EURES официальные лица Швеции также подчеркнули проблемы страны на рынке труда. Министр труда Швеции Йохан Персон заявил в предыдущем заявлении, что некоторые регионы страны «взывают о персонале».
Это означает, что иностранцы, занимающие любую из самых востребованных профессий, могут иметь более высокие шансы получить работу и рабочую визу в Швеции.
Работа стала основной причиной предоставления вида на жительство в течение первых 5 месяцев 2024 года.
Еще одним свидетельством потребности Швеции в иностранных работниках является недавний рост количества выданных разрешений на работу. Статистика Миграционного агентства страны показывает, что Швеция выдала 11 760 разрешений на работу в период с января по май 2024, что на 30 процентов больше, чем в те же месяцы 2023 года.
Кроме того, трудоустройство стало самой распространенной причиной получения вида на жительство в течение первых пяти месяцев 2024 года.
Наибольшее количество разрешений на работу было предоставлено на должности, требующие углубленной университетской компетенции и требующих университетского образования или эквивалента.
Значительное количество разрешений на работу также было предоставлено для профессий, связанных с обслуживанием, уходом, продажей, строительством и производством.
Справка Finance.ua:
- Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно. В апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которая распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.
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