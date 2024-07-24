Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий) — Finance.ua

Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий) Сегодня 08:00

Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий)

Как показал отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год, Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях.

Об этом сообщает Schengen.News.

Ранее мы писали о том, что сектора, испытывающие нехватку рабочей силы, такие: образование, здравоохранение, ИТ, инженерия и строительство, производство и машиностроение, квалифицированные профессии.

Дефицит рабочей силы является проблемой для экономики страны, но может стать прекрасной возможностью для иностранцев, которые хотят переехать и работать в Швеции.

Согласно последнему отчету Европейского управления труда, некоторые профессии, которые сталкиваются с дефицитом в Швеции, следующие:

Водители автобусов и трамваев. Мясники, рыбные магазины и соответствующие производители пищи. Слесари и ремонтники автотранспорта. Охранники. Надомные работники личного ухода. Инспекторы и детективы полиции. Медицинские секретари. Медицинские и патологоанатомические лаборанты. Операторы мусоросжигательных и водоочистных установок. Техники машиностроения. Психологи. Системные аналитики. Учителя с особыми потребностями. Воспитатели ДУЗ. Учителя начальных классов. Медицинские работники, не классифицированные в других рубриках. Специалисты по охране окружающей среды и гигиене труда. Стоматологи. Профессионалы акушерства. Профессионалы медсестер. Врачи общего профиля/специалисты.

Список EURES включает в себя еще 19 дефицитных профессий и 95 избыточных.

В дополнение к отчету EURES официальные лица Швеции также подчеркнули проблемы страны на рынке труда. Министр труда Швеции Йохан Персон заявил в предыдущем заявлении, что некоторые регионы страны «взывают о персонале».

Это означает, что иностранцы, занимающие любую из самых востребованных профессий, могут иметь более высокие шансы получить работу и рабочую визу в Швеции.

Работа стала основной причиной предоставления вида на жительство в течение первых 5 месяцев 2024 года.

Еще одним свидетельством потребности Швеции в иностранных работниках является недавний рост количества выданных разрешений на работу. Статистика Миграционного агентства страны показывает, что Швеция выдала 11 760 разрешений на работу в период с января по май 2024, что на 30 процентов больше, чем в те же месяцы 2023 года.

Кроме того, трудоустройство стало самой распространенной причиной получения вида на жительство в течение первых пяти месяцев 2024 года.

Наибольшее количество разрешений на работу было предоставлено на должности, требующие углубленной университетской компетенции и требующих университетского образования или эквивалента.

Значительное количество разрешений на работу также было предоставлено для профессий, связанных с обслуживанием, уходом, продажей, строительством и производством.

Справка Finance.ua:

Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно. В апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которая распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

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