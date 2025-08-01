Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов — Finance.ua
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Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов

Технологии&Авто
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Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов
Ford разрабатывает электромобиль за 25 тысяч долларов
Джим Фарли, генеральный директор Ford, объявил о создании электромобиля, который может сменить индустрию так же радикально, как легендарная Модель Т сто лет назад. 11 августа в Кентукки компания раскроет детали проекта, обещающего стать настоящим прорывом.
Заявление прозвучало во время объявления квартальных результатов в среду. Фарли намекнул на разработку доступной электрической платформы, которая породит три новых модели. Первый автомобиль обойдется около 25 тысяч долларов — цена, которая может открыть массовый рынок электротранспорта.
По информации Bloomberg, Ford секретно разрабатывает бюджетную электрическую платформу в рамках внутренней программы под названием «Skunkworks». Три будущие модели будут включать в себя компактный кроссовер, небольшой пикап и потенциально специальный автомобиль для служб такси.
Средняя стоимость нового электромобиля в США сегодня превышает 50 тысяч долларов. Это делает электротранспорт недоступным большинству американцев. Ford планирует использовать литий-фосфатные батареи, которые стоят дешевле и дольше сохраняют энергию.
Решение Ford особенно интересно на фоне действий конкурентов. Илон Маск недавно отменил разработку Tesla по цене менее 30 тысяч долларов, сосредоточившись на более дешевой версии Model Y. Это открывает Ford возможность занять нишу доступных электрокаров.
По материалам:
Terazus
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