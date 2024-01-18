Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій) — Finance.ua

Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій)
Незважаючи на те що кількість вакансій нижча порівняно з попереднім кварталом, а також з аналогічним періодом минулого року, Швеція стикається з дефіцитом робочої сили в кількох секторах.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
За даними Statista, у другому кварталі цього року в усіх регіонах Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій.
Згідно з даними Європейського управління праці (EURES), серед секторів, які відчувають нестачу робочої сили:
- охорона здоров’я,
- освіта,
- ІТ, інженерія та будівництво
- кваліфіковані професії,
- виробництво та машинобудування.
EURES також зазначив, що значна кількість як приватних, так і державних роботодавців у Швеції стикалися з труднощами під час найму людей минулого року.
Восени 2022 року 41 відсоток приватних роботодавців повідомили, що відчували дефіцит навичок під час найму за останні 6 місяців. Серед державних роботодавців 60 відсотків відчували брак кадрів за той самий період.
Що стосується висококваліфікованих працівників, то Швеція відчуває значний дефіцит у таких секторах, як охорона здоров’я, освіта, ІТ, інженерія та будівництво та правоохоронні органи.
До найбільш затребуваних професій цих галузей відносяться такі професії:
- Акушерки.
- Інженери-будівельники.
- Системні аналітики та ІТ-архітектори.
- Розробники програмного забезпечення та систем.
- Офіцери поліції.
- Помічники медсестер.
- Медсестри-спеціалісти.
- Лікарі.
- Вчителі початкових класів.
- Вчителі та вихователі в закладах для дітей з особливими потребами.
Професії з іншими рівнями кваліфікації, для яких також не вистачає працівників, включають галузі будівництва та кваліфікованих професій, виробництво та машинобудування, сільське господарство, транспорт та охорону здоров’я.
Найбільш затребувані професії, пов’язані з цими секторами:
- Асистенти охорони здоров’я.
- Оператори мобільних ферм і лісових заводів.
- Водії автобусів і трамваїв.
- Сантехніки та трубопровідники.
- Слюсарі та ремонтники сільськогосподарських та промислових машин.
- Оператори виробничих верстатів.
- Будівельники.
- Теслі та Столяри.
- Слюсарі та ремонтники автотранспорту.
- Зварювальники.
Це означає, що особи з-за кордону, які належать до будь-якої із зазначених професій, можуть мати вищі шанси отримати шведську робочу візу.
Де мало вакансій
З іншого боку, професії, які можуть зіткнутися з високою конкуренцією, це професії, у яких працює значна кількість працівників у відповідних галузях, і до них належать банкіри, агенти з нерухомості, фотографи, графічні дизайнери, журналісти, продавці в магазинах, адміністратори, телефонні оператори та сторожі.
Довідка Finance.ua:
- Уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах. Про це йдетьсяв повідомленні шведського уряду. Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року. Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
Поділитися новиною