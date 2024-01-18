Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій) — Finance.ua

Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій) Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій)

Незважаючи на те що кількість вакансій нижча порівняно з попереднім кварталом, а також з аналогічним періодом минулого року, Швеція стикається з дефіцитом робочої сили в кількох секторах.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Читайте також Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні

За даними Statista, у другому кварталі цього року в усіх регіонах Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій.

Згідно з даними Європейського управління праці (EURES), серед секторів, які відчувають нестачу робочої сили:

охорона здоров’я,

освіта,

ІТ, інженерія та будівництво

кваліфіковані професії,

виробництво та машинобудування.

EURES також зазначив, що значна кількість як приватних, так і державних роботодавців у Швеції стикалися з труднощами під час найму людей минулого року.

Восени 2022 року 41 відсоток приватних роботодавців повідомили, що відчували дефіцит навичок під час найму за останні 6 місяців. Серед державних роботодавців 60 відсотків відчували брак кадрів за той самий період.

Читайте також Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно

Що стосується висококваліфікованих працівників, то Швеція відчуває значний дефіцит у таких секторах, як охорона здоров’я, освіта, ІТ, інженерія та будівництво та правоохоронні органи.

До найбільш затребуваних професій цих галузей відносяться такі професії:

Акушерки.

Інженери-будівельники.

Системні аналітики та ІТ-архітектори.

Розробники програмного забезпечення та систем.

Офіцери поліції.

Помічники медсестер.

Медсестри-спеціалісти.

Лікарі.

Вчителі початкових класів.

Вчителі та вихователі в закладах для дітей з особливими потребами.

Професії з іншими рівнями кваліфікації, для яких також не вистачає працівників, включають галузі будівництва та кваліфікованих професій, виробництво та машинобудування, сільське господарство, транспорт та охорону здоров’я.

Найбільш затребувані професії, пов’язані з цими секторами:

Асистенти охорони здоров’я.

Оператори мобільних ферм і лісових заводів.

Водії автобусів і трамваїв.

Сантехніки та трубопровідники.

Слюсарі та ремонтники сільськогосподарських та промислових машин.

Оператори виробничих верстатів.

Будівельники.

Теслі та Столяри.

Слюсарі та ремонтники автотранспорту.

Зварювальники.

Це означає, що особи з-за кордону, які належать до будь-якої із зазначених професій, можуть мати вищі шанси отримати шведську робочу візу.

Де мало вакансій

З іншого боку, професії, які можуть зіткнутися з високою конкуренцією, це професії, у яких працює значна кількість працівників у відповідних галузях, і до них належать банкіри, агенти з нерухомості, фотографи, графічні дизайнери, журналісти, продавці в магазинах, адміністратори, телефонні оператори та сторожі.

Довідка Finance.ua:

Уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах. Про це йдетьсяв повідомленні шведського уряду. Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року. Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.