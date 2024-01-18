Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій) — Finance.ua
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Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій)

Особисті фінанси
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Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій)
Швеція шукає іноземних працівників (списки вакансій)
Незважаючи на те що кількість вакансій нижча порівняно з попереднім кварталом, а також з аналогічним періодом минулого року, Швеція стикається з дефіцитом робочої сили в кількох секторах.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
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За даними Statista, у другому кварталі цього року в усіх регіонах Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій.
Згідно з даними Європейського управління праці (EURES), серед секторів, які відчувають нестачу робочої сили:
  • охорона здоров’я,
  • освіта,
  • ІТ, інженерія та будівництво
  • кваліфіковані професії,
  • виробництво та машинобудування.
EURES також зазначив, що значна кількість як приватних, так і державних роботодавців у Швеції стикалися з труднощами під час найму людей минулого року.
Восени 2022 року 41 відсоток приватних роботодавців повідомили, що відчували дефіцит навичок під час найму за останні 6 місяців. Серед державних роботодавців 60 відсотків відчували брак кадрів за той самий період.
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Що стосується висококваліфікованих працівників, то Швеція відчуває значний дефіцит у таких секторах, як охорона здоров’я, освіта, ІТ, інженерія та будівництво та правоохоронні органи.
До найбільш затребуваних професій цих галузей відносяться такі професії:
  • Акушерки.
  • Інженери-будівельники.
  • Системні аналітики та ІТ-архітектори.
  • Розробники програмного забезпечення та систем.
  • Офіцери поліції.
  • Помічники медсестер.
  • Медсестри-спеціалісти.
  • Лікарі.
  • Вчителі початкових класів.
  • Вчителі та вихователі в закладах для дітей з особливими потребами.
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Професії з іншими рівнями кваліфікації, для яких також не вистачає працівників, включають галузі будівництва та кваліфікованих професій, виробництво та машинобудування, сільське господарство, транспорт та охорону здоров’я.
Найбільш затребувані професії, пов’язані з цими секторами:
  • Асистенти охорони здоров’я.
  • Оператори мобільних ферм і лісових заводів.
  • Водії автобусів і трамваїв.
  • Сантехніки та трубопровідники.
  • Слюсарі та ремонтники сільськогосподарських та промислових машин.
  • Оператори виробничих верстатів.
  • Будівельники.
  • Теслі та Столяри.
  • Слюсарі та ремонтники автотранспорту.
  • Зварювальники.
Це означає, що особи з-за кордону, які належать до будь-якої із зазначених професій, можуть мати вищі шанси отримати шведську робочу візу.

Де мало вакансій

З іншого боку, професії, які можуть зіткнутися з високою конкуренцією, це професії, у яких працює значна кількість працівників у відповідних галузях, і до них належать банкіри, агенти з нерухомості, фотографи, графічні дизайнери, журналісти, продавці в магазинах, адміністратори, телефонні оператори та сторожі.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах. Про це йдетьсяв повідомленні шведського уряду. Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року. Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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