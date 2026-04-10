Какие требования выполнили: в ЕС рассказали, когда Украина получит 2 млрд евро Сегодня 13:00

Какие требования выполнили: в ЕС рассказали, когда Украина получит 2 млрд евро

В Европейской комиссии рассказали о следующих шагах для получения Украиной 2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом на брифинге сказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, передает «Суспільне».

По ее словам, после вступления в силу проголосованных Верховной Радой нескольких законопроектов, необходимых для разблокирования этих денег, Украина может направить ЕС запрос на последующую выплату в рамках Ukraine Facility.

«Как только законы вступят в силу, Украина сможет включить их в следующий запрос на выплату, что позволит разблокировать приостановленные средства. Это работает так: после вступления ими в силу Украина должна будет подать заявку на выплату следующего транша, предоставив, среди прочих условий, подтверждение вступления этими законами в силу», — подчеркнул он.

Она уточнила, что это позволит Еврокомиссии оценить запрос и подать предложение Совету ЕС в форме имплементационного решения, которое Совет ЕС должен будет утвердить и после этого Украина получит выплату.

Подеста пояснила, что речь идет о пяти законах, три из которых входят в «план для Украины», составленный для реализации механизма Ukraine Facility, на которые накануне обратила внимание еврокомиссар Марта Кос в письме спикеру Верховной Рады.

При этом представитель Еврокомиссии заявила, что не может назвать сроков выделения денег Украине.

Справка Finance.ua:

7 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 14005 по цифровизации процедур исполнения судебных решений, являющихся индикатором по программе Ukraine Facility.

Также принят законопроект № 12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о «промышленном безвизе» с ЕС.

парламент поддержал «евроинтеграционный» законопроект 14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления».

Украина критически отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал — на €2,5 млрд.

Ранее Finance.ua писал , что с начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года Украина получила более 193 млрд евро помощи от ЕС и государств-членов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, для Украины важна международная поддержка и скорейшее разблокирование займа от Евросоюза, поскольку «это вопрос украинского оборонного планирования и устойчивости страны в условиях военных угроз».

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.