Какие типы рабочих договоров в Чехии, и как платить налоги — Finance.ua

Какие типы рабочих договоров в Чехии, и как платить налоги Вчера 16:03 — Личные финансы

Правила и нормы оформления работников в Чехии

В Чехии действуют свои правила и нормы оформления работников и налогообложения, пишет radioukrajina.cz

Наиболее распространенными типами договоров в Чехии являются:

Рабочий договор (Pracovní zmluva).

Договор о проведенных работах (DPP — Dohoda o provedení práce).

Договор о рабочей деятельности (DPČ — Dohoda o pracovní činnosti).

Рабочий договор — самый классический тип договора. В нем указывается количество рабочих часов (полный рабочий день — 40 часов в неделю или неполный рабочий день — по договоренности, также прописывается определенное количество часов в неделю), ФИО работника, данные о работодателе, месте выполнения работы и тд. Что важно, по этому договору у вас есть право на оплачиваемый отпуск, больничный.

Также в договоре должен быть указан испытательный срок, во время которого работодатель вправе вас уволить без уплаты возмещения, но работник также может закончить договор без указания причины.

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Те, кто трудоустроен по этому договору и у кого есть дети, имеют право на отпуск по болезни ребенка или экстренной ситуации (закрыт сад или школа, карантинные ограничения). Также предоставляется помощь на случай беременности или родов, по уходу за ребенком в возрасте до 9 месяцев.

Договор о проведенных работах — наиболее распространенный среди студентов. Главная особенность договора — вы можете работать у одного работодателя по этому договору всего 300 часов в год. Однако если вы работаете в нескольких местах, вы можете иметь одновременно несколько договоров и при этом работать менее 300 часов в год на одного работодателя.

Согласно этому договору, если вы получаете более 10 000 крон в месяц, работодатель начинает платить за вас налоги. Если вы заработали меньше, вы не платите налоги.

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Договор о рабочей деятельности — особенностью этого договора является то, что вы можете работать на одного работодателя неограниченное количество часов в год. Однако вы можете работать только половину от полной рабочей недели. То есть полная рабочая неделя составляет 40 часов, по этому договору вы можете работать максимально 20 часов. Работодатель начинает платить за вас налоги, если вы заработали более 3000 крон в месяц.

Что объединяет эти договоры, так то, что каждый работодатель должен платить налоги и взносы в медицинскую и социальную страховую за каждого работника, несмотря на тип договора. По каждому из этих договоров вы имеете право на подачу налоговой декларации с целью получения переплаченных налогов. Обычно налоговую декларацию можно подать в начале года (февраль — март), но точно до первого апреля. Декларация в Чехии подается только раз в год.

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