Чехия не будет выдавать визы гражданам рф и беларуси до марта 2023 года — Finance.ua

Чехия не будет выдавать визы гражданам рф и беларуси до марта 2023 года
Правительство Чехии в среду одобрило предложение министерства юстиции, согласно которому граждане россии и ьеларуси не смогут получить визы и виды на жительство в стране до марта 2023 года.
Об этом сообщает ČTK.
Решение правительства вносит изменения в так называемый закон lex Ukraine, принятый парламентом в мае. Он запрещает прием заявок на получение виз и вида на жительство от россиян и белорусов.
«Этот шаг имеет целью защиту внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом в Украине, вызванным вторжением россии, которое поддерживается беларусью», — отметили в чешском Минюсте.
В то же время запрет не будет распространяться на россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство — они смогут ходатайствовать о продлении его действия, а также для родственников граждан Чехии или ЕС (в последнем случае — если речь идет о краткосрочной визе).
Напомним, решение о запрете на выдачу виз гражданам россии и беларуси правительство Чехии приняло в начале марта, после российского вторжения в Украину.
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