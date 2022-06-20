Какие страны прекратили выдавать визы россиянам (инфографика) — Finance.ua

Какие страны прекратили выдавать визы россиянам (инфографика)

Сегодня 18:10

Граждане страны-оккупанта лишатся возможности поездок по многим направлениям в ЕС.

Из-за войны, развязанной россией в Украине, многие страны останавливают выдачу виз россиянам и вводят другие ограничения. Одни останавливают выдачу туристических виз, другие перестали выдавать гражданам россии так называемые «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции.

Теперь из россии стало сложно выехать и рядовым путешественникам, и в командировку. В ЕС россиянам проблематично купить недвижимость и вести бизнес. Ограничили даже поездки дипломатов: раньше им выдавали визы по упрощенной процедуре. Теперь им нужно проходить все эти этапы гораздо дольше.

Какие страны ограничили выдачу виз россиянам, усложнив им правила въезда.

Болгария

Сегодня лишь некоторые категории граждан рф могут подать заявку на краткосрочную визу (типа С) для въезда в Болгарию. Это дети до 12 лет, владельцы служебных паспортов, студенты, школьники и лица, сопровождающие путешественников для обучения, участники программ обмена опытом, научные исследователи.

А вот заявки на получение краткосрочной визы типа C для других категорий граждан россии принимать перестали. Визы им не будут выдаваться до дальнейшего сообщения.

Чехия

Выдавать новые визы гражданам россии в Чехии временно прекратили 16 мая 2022 года. Но граждане беларуси и россии, у которых уже есть действительные въездные визы в Чехию с целью получения вида на жительство в стране, документ получить все же смогут.

Дания

Визовый центр Дании в россии тоже временно приостановил сбор данных и выдачу въездных виз, пишет РБК-Украина. Пока не ясно, получат ли визу те, кто подал заявку еще до такого решения.

Заявки на выдачу разрешения на работу все еще можно подать, но обработка таких документов проходит долго.

Эстония

9 апреля этого года в стране прекратили выдавать россиянам шенген-визы для деловых поездок и туризма. Все еще принимают заявки на гуманитарные визы и документы членов семей граждан Эстонии, но в виде исключения.

Эстония также перестала выдавать долгосрочные визы (типа Д) и вид на жительство тем, у кого есть гражданство россии и беларуси. Перестали рассматривать и заявки по видам на жительство. Теперь те, кто захочет работать в Эстонии, но не успел подать заявление, не сможет этого сделать.

Польша

Выдача стандартных национальных виз (рабочей и въездной) для граждан россии остановлена.

Кроме того теперь в Польше нельзя будет получить и обычные шенгенские визы. Как заявили власти страны, заявки на получение виз другими категориями граждан рф теперь подлежат серьезной проверке.

Латвия

Выдача разрешений на временное проживание гражданам россии и беларуси прекращена как минимум до 30 июня 2023 года. Исключение было сделано только для некоторых категорий. К примеру, все еще можно подать документы для выезда в Латвию с целью воссоединения семьи, получения международной защиты, работы, обучения или стажировки.

Нидерланды

Консульство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам.

Румыния

Консульство Румынии в россии не выдает краткосрочные визы, которые обычно получали для путешествий и деловых поездок.

Испания

15 марта страна приостановила прием заявок на получение виз и разрешений для инвесторов, предпринимателей и представителей бизнес-проектов.

Россиянам перестают выдавать «золотые паспорта»

Во многих странах также приостановили выдачу россиянам «инвесторских» виз. Такое решение уже было принято в Чехии, Греции, Ирландии, Латвии, Мальте, Португалии и Испании. Еще в феврале Великобритания закрыла опцию инвестора уровня 1 для всех заявителей из рф.

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