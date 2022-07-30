Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев — Finance.ua

Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев Сегодня 17:40 — Личные финансы

Тысячи украинских беженцев с 25 июля теряют право на медицинское страхование, которое до сих пор автоматически оплачивалось за счет государства.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что через 150 дней после предоставления статуса временной защиты в Чешской Республике все беженцы от 18 до 65 лет теряют право на бесплатное медицинское страхование и обязаны сообщить, кто будет оплачивать полис после 25 июля.

Украинцы должны уведомить об этом страховую компанию, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после истечения срока предварительной оплаты полиса.

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Как передает чешское издание, это коснется примерно 215 тыс. беженцев. Изначально предполагалось, что Чехия будет автоматически оплачивать медстрахование беженцев в течение одного года, однако парламент страны сократил этот срок до 150 дней.

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