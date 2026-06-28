Какие страны получили самые большие доходы от путешественников в 2025 году (инфографика) Сегодня 21:15 — Мир

Какие страны получают самые большие доходы от путешественников

Визиты туристов, кроме повышения рейтинга популярности страны, также вносят свой вклад в экономику, обеспечивая стабильный финансовый поток, новые рабочие места и развитие инфраструктуры. По итогам 2025 года наибольший доход от путешественников получили США, Испания, Британия и Франция.

Детальнее о других странах и их доходах от туристов рассказывает «Слово и дело».

Как туристы поддерживают экономику

Путешественники, приезжающие в ту или иную страну, обеспечивают приток финансов сразу несколькими способами: прямые расходы (проживание в гостиницах, питание в ресторанах, билеты в музеи, покупку сувениров и транспорт). Эти средства сразу попадают в местный бизнес.

Поток туризма стимулирует создание рабочих мест: администраторов, поваров, гидов, экскурсоводов, водителей и горничных, соответственно — снижая уровень безработицы в принимающем государстве и повышая доходы населения.

Также популярная среди туристов страна становится более ответственной за развитие инфраструктуры: ремонт дорог, аэропортов, вокзалов.

Туризм опосредованно «кормит» и многие другие сферы. К примеру, владельцы гостиниц и ресторанов закупают продукты у местных фермеров, заказывают мебель у производителей, пользуются услугами строителей, банков и страховых компаний.

Кроме того, иностранные туристы привозят деньги, заработанные в других государствах, и тратят их в стране пребывания. Это оказывает положительное влияние на платежный баланс государства и укрепляет национальную валюту.

Страны с наибольшими доходами от туристов за 2025 год

По данным ООН (UN Tourism), в 2025 году самые большие доходы от туристов получили США — 213 млрд долларов. Для путешественников в Штатах налажены разнообразные маршруты, сочетающие известные мегаполисы, природу и индустрию развлечений.

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Самыми популярными городами у туристов остаются Нью-Йорк с такими локациями как Статуя Свободы, Центральный парк, Таймс-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг и музеи (Метрополитен, MoMA), Сан-Франциско (Мост Золотые Ворота, тюрьма Алькатрас и крутая улица Ломбард), Лос-Анджелес, где расположена Аллея славы Голливуда, бульвар Сансет, обсерватория Гриффита и пирс Санта-Моника.

Отдельные туристы специально выбирают для визита Вашингтон, чтобы своими глазами увидеть Капитолий, Белый дом и многочисленные бесплатные музеи Смитсоновского института. В Чикаго путешественники часто выбирают посетить Небоскреб Уиллис-тавер и Миллениум-парк с известной скульптурой Клауд-Гейт.

Международный туризм и доходы стран, Инфографика: Слово и дело

На втором месте по объему доходов от туристов в прошлом году — колоритная Испания (118,8 млрд долларов).

Обычно туристы в Испании выбирают разнообразный отдых: от всемирно известной архитектуры и Андалузских дворцов до пляжного релакса на побережьях Коста-Брава или Канарских островах. Отдельно путешественников также интересует величие Барселоны, пейзажи Валенсии или архитектура и самобытность Севильи.

Почти одинаковый доход от туристов в 2025 году получила Великобритания и Франция — 89,6 и 87,6 млрд долларов соответственно.

Также почти одинаковые поступления, но уже несколько меньше по объему, в прошлом году получили Италия и Япония — 64,1 и 64 млрд долларов соответственно.

Известная своими морскими курортами Турция оказалась на седьмом месте с 60 млрд. долларов полученных доходов от туристов.

Также в первой десятке с почти одинаковым результатом — Австралия и Китай (55,4 и 55,2 млрд. долларов соответственно). Чуть меньше — Канада с 51,3 млрд долларов.

Страны со средними доходами от туристов

Доход от туристов в диапазоне от 44,8 млрд до 31,8 млрд долларов в прошлом году получили следующие страны: Таиланд, Германия, Саудовская Аравия, Мексика, Макао (Китай), Португалия, Индия.

За ними с доходами в диапазоне от 29,3 млрд до 22,2 млрд долларов следуют такие государства как Австрия, Сингапур, Греция, Малайзия, Нидерланды, Гонконг (Китай), Швейцария, Южная Корея.

Меньше 20 млрд долларов (но более 10 млрд долларов) получили экономики Индонезии, Египта, Хорватии, Польши, Марокко, Швеции, Дании, Доминиканы, Тайваня (Китай), Бразилии, Чехии и Новой Зеландии.

Слово і Діло По материалам:

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