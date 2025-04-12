Какие страны ЕС в лидерах по количеству заявок на убежище — Finance.ua

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Какие страны ЕС в лидерах по количеству заявок на убежище

Мир
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Какие страны ЕС в лидерах по количеству заявок на убежище
Какие страны ЕС в лидерах по количеству заявок на убежище
Впервые за многие годы Германия больше не лидер Европейского Союза по прошениям о предоставлении убежища.
Об этом сообщает DW.
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В первом квартале 2025 года количество таких поданных в ФРГ прошений резко сократилось — на 41% (до 37 387) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Страны-лидеры

Лидером же стала Франция, где с 1 января по 31 марта этого года была подана 40 871 заявка.
На втором месте — Испания с показателем 39 318 прошений от беженцев и только затем идет Германия.

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В конце списка оказались Словакия (37 прошений об убежище) и Венгрия (22 прошения), власть которых проводит особо жесткую миграционную политику.

Кто подает заявления

В Германии в первом квартале об убежище чаще всего просили граждане Сирии (24%), Афганистана (16%) и Турции (11%), отмечает издание.
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Во Франции основной категорией заявителей стали украинцы.
В ЕС, Швейцарии и Норвегии подано на 19% меньше заявок
Согласно статистическим данным по всем странам-членам Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии, больше всего просителей убежища прибыли из Венесуэлы (25 375), количество заявлений от граждан этой страны возросло на 44%. За венесуэльцами следуют беженцы из Афганистана и Сирии.
Кроме того, резко возросло количество заявок от украинцев (+84%), китайцев (+87%) и граждан Индии (+56%).
По материалам:
Укрінформ
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